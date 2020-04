La sortie de The Last of Us 2 est reportée indéfiniment à cause de la pandémie

Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendaient avec impatience The Last of Us 2. Sa sortie est encore une fois reportée, et Sony ne sait pas encore quand le titre pourra être lancé.

Les effets de l’épidémie de COVID-19 se font sentir dans de plus en plus de secteurs. Et celui des jeux vidéo n’y échappe pas. Le prochain titre à être touché par la crise est la très attendue exclusivité PS4 The Last of Us Part II. Le lancement du jeu était initialement prévu pour le 29 mai, et se retrouve reporté indéfiniment.

Crédit : Sony PlayStation

Sony et Naughty Dogs ont annoncé tour à tour la nouvelle hier. Dans une courte explication, le géant japonais évoque des raisons logistiques « empêchant d’offrir l’expérience de lancement que nos joueurs méritent. ». Le discours est le même chez Naughty Dogs. Le studio assure néanmoins que le jeu est presque terminé, confirmant que l’on est bien face à une problématique de distribution, et donc à un motif économique pour Sony.

Voici un extrait du message de Naughty Dogs : « La bonne nouvelle est que nous avons presque fini le développement de The Last of Us Part II. Nous sommes en train de corriger les derniers bugs. (…) Nous voulons nous assurer que tout le monde puisse jouer à Last of Us Part II en même temps, en garantissant que nous fassions tout notre possible pour préserver la meilleure expérience pour tout le monde. ».

The Last of Us Part II n’a pas de nouvelle date de sortie

Malheureusement, le studio ne précise aucune nouvelle date de lancement, et indique seulement que le jeu sortira lorsque ces problèmes logistiques pourront être résolus. La déception est d’autant plus grande pour les fans de The Last of Us que la sortie de cette suite avait déjà connu un premier report. À l’origine, le lancement avait en effet été annoncé pour le 21 février.

Sony a également annoncé le report de Marvel’s Iron Man VR, qui se retrouve également sans date de sortie. On espère que le retard de ce titre et de The Last of Us 2 ne marquera pas le début d’une plus longue liste de jeux reportés par Sony. La prochaine potentielle victime pourrait être Ghost of Tsushima, dont la sortie est prévue pour le 26 juin 2020.

HBO et Sony Pictures préparent une adaptation en série de The Last of Us

Source : kotaku