La Subaru du champion de rallye Colin McCrae vendue 500 000 $… en bitcoins

La Subaru Prodrive 555 pilotée par Colin McRae et Carlos Sainz lors du championnat du monde de rallye Groupe A de 1994 a été vendue un demi-million de dollars en bitcoins (Crédits image : Lloyds Auctions of Australia)

Une vente exceptionnelle vient d’avoir lieu en Australie, organisée par la Lloyds Auctions of Australia. Exceptionnelle, cette vente l’est à plusieurs titres. L’histoire est d’abord celle d’une voiture oubliée dans une grange depuis une décennie. Son propriétaire était persuadé que la voiture qui prenait la rouille dans sa ferme ne valait que 20 000 dollars au mieux. Il s’agissait en réalité d’un rare exemplaire mythique piloté dans les années 90 par Colin McRae, une légende mondiale des courses de rallye.

La voiture oubliée dans une grange avait été conduite en championnat du monde par une légende du rallye auto

Lors de la vente aux enchères, la Lloyds Auctions of Australia a présenté le véhicule comme la Subaru Prodrive 555 qui avait été conduite lors du championnat du monde de rallye Groupe A de 1994. Aux commandes : les anciens champions du monde de rallye Colin McRae et Carlos Sainz. Colin McRae est un pilote écossais célèbre pour son pilotage risque-tout, qui lui a valu le surnom de « Colin McCrash » parmi les fans de rallye. Il a remporté le championnat du monde un an après avoir piloté la voiture vendue aux enchères, toujours dans une Subaru, un modèle Impreza 555.

La Subaru Prodrive 555 est l’un des 63 exemplaires de cette voiture jamais construits dans le monde. À cette rareté s’ajoute la célébrité de son conducteur, décédé en 2007 dans un accident d’hélicoptère, à l’âge de 39 ans. La Subaru, icône de la scène du rallye, a été passée de propriétaire en propriétaire après son passage en compétition, jusqu’à finir dans une grange de l’Australie rurale.

La voiture de rallye à 500 000 $ a été payée entièrement en bitcoins

La voiture a été restaurée pour retrouver son état d’origine, puis vendue le mois dernier lors d’un week-end de vente aux enchères où l’on a pu croiser également une Ford Falcon GTHO Phase III encore plus rare, adjugée pour la somme record de 1,3 million de dollars.

L’histoire de cette rarissime Subaru Prodrive 555 était déjà très belle. À cela s’ajoute toutefois un dernier détail : les 500 000 $ payés par son mystérieux acheteur ont été réglés comptant en bitcoins, commission incluse. Contrairement aux apparences, la Lloyds Auctions of Australia privilégie cette monnaie électronique. Les maisons de vente aux enchères la considèrent en effet comme un moyen sûr et anonyme pour transférer de grosses sommes d’argent entre acheteurs et commissaires-priseurs. C’est pourquoi la cryptomonnaie toujours controversée pourrait s’imposer dans le futur comme le moyen de paiement privilégié pour les voitures et autres objets de grande valeur.

Source : Lloyds Auction of Australia