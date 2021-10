GTA V : un ancien designer de Ferrari conçoit une supercar jouable

La voiture « Frankenstein » imaginée par Frank Stephenson pour Grand Theft Auto V (Source : YouTube / F. Stephenson)

Frank Stephenson est un ancien designer de voitures qui a travaillé chez de nombreux constructeurs mythiques : McLaren, Ferrari et Maserati, pour ne citer qu’eux. Parmi ses plus belles réussites, on compte certaines des voitures les plus célèbres du monde, à l’instar de la Maserati MC12, la McLaren P1, la Ferrari F430 ou encore l’Escort Cosworth.

Une supercar virtuelle imaginée en combinant plusieurs créations du designer de voitures

Peu de points communs entre ces quatre voitures, a priori. Et pourtant. Sur sa chaîne Youtube, Stephenson s’était amusé à publier de gentilles critiques des différents véhicules de sport qui apparaissent dans les jeux vidéos Grand Theft Auto, en commençant par les plus excentriques. Beaucoup de ces voitures sont en effet des versions digitales de véritables voitures, mais pas toujours. La franchise GTA suscite tant d’adhésion parmi sa communauté de fans qu’ils se mettent à produire d’incroyables créations, comme cette reconstitution 3D complète de la carte du jeu Grand Theft Auto V.

Face au succès de ses vidéos, Stephenson s’est amusé, pour répondre à la pression de ses fans, à dessiner une nouvelle supercar digne d’être montrée (et conduite) dans le jeu GTA. Plutôt que d’imaginer un nouveau concept en partant de zéro, ou bien de réunir le look de deux véhicules pour en faire un seul modèle, le designer de voitures de sport est allé plus loin. Il a récupéré des éléments de plusieurs de ses modèles (incluant les quatre cités plus haut dans cet article) et les a assemblés numériquement pour créer une voiture « Monstre de Frankenstein ».

Conduisez la supercar du designer grâce à un mod PC sur Grand Theft Auto V

« Frankenstein », c’est d’ailleurs le surnom que le designer a donné à cette voiture au look particulièrement original. On y retrouve des influences de McLaren sur les portes, un nez avant façon Ferrari, dérivé de la F430. Ou encore l’aileron arrière tout à fait reconnaissable de la Ferrari FXX. Enfin, pour donner encore un peu plus de caractère à sa création « monstrueuse », Frank Stephenson a ajouté deux ailerons sur les vitres arrière. Un ajout rétro directement inspiré l’Escort Cosworth, une version rallye des années 90 de la Ford Escort qui, ne nous le cachons pas, a assez mal vieilli. La mode rétro dans l’automobile peut avoir du bon cependant, comme le démontre cette fabuleuse rénovation de la Countach LP 500, un concept-car de 1971 imaginé par Lamborghini.

Le résultat, contre toute attente, semble fonctionner. Le monstre de Frankenstein automobile ainsi assemblé donne une voiture de sport au coupé unique, avec beaucoup de caractère, que les joueurs de Grand Theft Auto V auront sûrement beaucoup de plaisir à conduire. Car en effet, Frank Stephenson met sa supercar à disposition des joueurs de GTA, qui peuvent la télécharger via un mod disponible sur la version PC du jeu. Bien que ce ne soit pas une « extension officielle » éditée par Rockstar Games, vous aurez au moins la satisfaction de conduire une voiture conçue pour de vrai par l’un des plus grands designer de supercars du monde.

Source : Youtube