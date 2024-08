La suite de GTA 3 devait se dérouler dans cette ville asiatique mais Rockstar a changé d’avis

© Rockstar

Si tous les yeux sont braqués sur GTA 6 dont la sortie est programmée pour fin 2025, les langues continuent de se délier sur les anciens opus de la franchise. Comme chacun sait, Rockstar s’est inspiré exclusivement de villes américaines, Los Santos et Vice City étant respectivement des versions réinventées de Los Angeles et Miami. Mais le studio avait songé pendant un temps à consacrer un jeu à une ville asiatique fourmillante : Tokyo.

L’information a été dévoilée par un ancien collaborateur de Rockstar, cité par TimeExtension. Ce dernier a été interrogé sur les références à GTA Tokyo découvertes par des mineurs de données lors de la fuite du code source de GTA 5 survenue en 2023. La source a confirmé que la ville de Tokyo était bel et bien envisagée pour la suite de GTA 3.

Rockstar envisageait de développer un GTA à Tokyo

A l’époque, Sam Houser, cofondateur de Rockstar, s’était rendu dans la capitale japonaise pour promouvoir le jeu. C’est à cette occasion qu’il a songé à en faire son terrain de jeu pour le nouvel opus. “Cela semblait être une ville cool et intéressante pour le faire, mais au final, tout était une question de logistique. Il fallait faire venir l’équipe de recherche suffisamment longtemps pour cartographier la ville et faire une satire culturelle qui fonctionnerait de manière appropriée sur le plan narratif dans cette ville”, explique l’ancien employé.

L’idée a finalement été abandonnée. “Faire en sorte que ces choses se connectent était un peu difficile et nous avons pensé qu’il serait plus cool de s’en tenir aux villes introduites dans Grand Theft Auto 1”. Rockstar a fini par sortir GTA San Andreas qui est devenu un grand classique. Mais on ne peut pas s’empêcher d’imaginer à quoi aurait pu ressembler un GTA à Tokyo. Et vous, auriez-vous aimé que la capitale nipponne soit au cœur d’un GTA ?

Pour rappel, le développement de la version en réalité virtuelle de San Andreas est actuellement mis en pause. Le studio se focalise sur son futur blockbuster, GTA 6.

