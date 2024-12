La taille de vos doigts en dit beaucoup sur votre rapport à l’alcool

La taille de votre index et celle de votre annulaire en disent plus que ce que vous pensez. Une étude démontre qu’il existe une corrélation entre la taille de certains doigts et votre consommation d’alcool.

Crédit : Myriams-Fotos – pixabay

On aurait pu croire à une idée reçue démontée par une étude scientifique, comme l’OMS a démonté l’idée reçue de la corrélation entre cancer du cerveau et utilisation intensive de smartphone, mais la relation entre longueur des doigts et consommation d’alcool a bien un fondement scientifique.

Une étude a récemment démontré que les personnes disposant d’un annulaire plus long que leur index, était susceptible de boire plus d’alcool. Cette conclusion est corrélée aux hormones sexuelles (testostérone et oestrogène) et donc au sexe des personnes concernées, les hommes ayant tendance à boire davantage que les femmes.

Quel rapport entre les hormones sexuelles et la longueur des doigts vous demandez-vous ?

Et bien, les scientifiques pensent que la longueur relative de l’index et de l’annulaire est un indicateur de différence entre testostérone et oestrogène au stade foetal.

Une étude montre la relation entre longueur des doigts et consommation d’alcool

John Manning, professeur à l’Université de Swansea au Pays de Galles, et ses collègues ont mené cette étude à l’Université de Lodz en Pologne, pays où la consommation excessive d’alcool est la cause de nombreux décès. Ils ont interrogé 169 femmes et 89 hommes, leur posant des questions en rapport avec leur consommation d’alcool, et bien entendu, la longueur de leurs doigts.

Selon les résultats obtenus, les participants dont l’annulaire est plus long que l’index, consomment davantage d’alcool que les autres. Cette constatation s’opère aussi bien chez les hommes que chez les femmes, mais reste plus forte chez les hommes.

Les scientifiques de l’université de Swansea s’appuient également sur d’autres études en Europe et en Asie menant aux mêmes conclusions.

Cela ne signifie pas que vous allez devenir alcoolique si votre annulaire est plus long que votre index, mais plus scientifiquement, cela induit que le taux de testostérone et d’oestrogène au stade de développement prénatal jouent un rôle essentiel sur notre comportement et notre physiologie.

Ainsi, on peut également déduire qu’un annulaire plus long par rapport à l’index aura une incidence positive sur votre santé cardiaque et donc vos performances sportives, mais à l’inverse, un côté négatif en lien avec l’autisme, le TDAH, le cancer de la prostate et d’autres problèmes de santé.

Source : The Conversation