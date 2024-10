La très attendue présentation du robotaxi de Tesla risque d’être “pauvre en détails”

Image par Squirrel_photos de Pixabay

C’est sans doute l’un des événements de l’année : la présentation du Robotaxi de Tesla. Du moins cela aurait pu l’être, cependant, comme pour le Cybertruck à l’époque (lancé en 2019, sorti quatre ans plus tard), le Robotaxi ne serait pour le moment qu’une version bêta précoce.

L’évènement, qui va présenter non pas un mais trois véhicules, va se dérouler alors que les autorités américaines sont toujours en train d’enquêter sur les accidents (parfois avec des morts) en relation avec le système de pilotage automatique (Full Self Driving) des véhicules Tesla déjà en circulation.

Il faut dire que le mode de conduite autonome des voitures de la firme Tesla fait régulièrement la une des journaux (hélas). Malgré cela, il n’est pas impossible qu’il finisse par débarquer en France (pour le moment seuls les USA en bénéficient).

Que peut-on attendre de l’événement robotaxi de Tesla ?

Les annonces prè-événement ont été réalisées par l’un des partenaires de Tesla, Gene Munster de Deepwater Management, lors d’une interview sur la chaîne CNBC. Ce dernier a confirmé qu’il ne fallait pas s’attendre à avoir beaucoup de détails lors de cette présentation.

Des trois véhicules qui devraient être présentés, c’est sans doute au Robovan et au robotaxi que s’applique le plus cette remarque. On risque de ne pas voir beaucoup plus que des prototypes pas vraiment aboutis.

En revanche, les projecteurs pourraient être concentrés vers l’annonce de l’arrivée de la fameuse Tesla “à petit prix” qui manque encore dans la gamme.

La sortie tant attendue de la Tesla d’entrée de gamme pourrait donner un sursaut de croissance à l’entreprise dont les résultats du dernier trimestre ont provoqué une baisse en bourse, et ce, malgré une augmentation globale des ventes de 6.4 % sur la période.

Elon Musk reste persuadé que l’avenir de Tesla se trouve dans les véhicules autonomes et les développements dans ce sens vont certainement continuer. Cependant, cette bataille est loin d’être gagnée, vu le nombre de problèmes rencontrés par les utilisateurs de la conduite automne actuelle, il y a fort à parier que Tesla va mettre un moment avant d’obtenir l’approbation de circulation d’éventuels Robotaxis.

En parallèle de cela, la firme semble s’éparpiller, notamment avec le développement du CyberTruck. Une affaire à suivre donc.