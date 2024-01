La trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 est à moins de 200 € pour les soldes

Chez Amazon, cette trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 voit son prix chuter de quelques dizaines d’euros et passe ainsi à 199 € au lieu de 300 €.

En cette période compliquée pour circuler sur nos routes, utiliser une trottinette électrique peut être une bonne solution. Si vous avez envie de tester, la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 bénéficie d’une belle promotion durant les soldes d’hiver et passe ainsi à 199 € au lieu de presque 300 €.

Cette trottinette électrique passe sous la barre des 200 €

Les trottinettes sont désormais nombreuses sur le marché et il est possible d’en acheter une pour des budgets vraiment limités. Actuellement, c’est donc le moment de découvrir ce modèle de Xiaomi qui propose de nombreux avantages pour un montant inférieur à 200 €. Pour vous aider à vous décider, voici quelques informations supplémentaires qui vont certainement vous aider à prendre votre décision.

Si les trottinettes sont de plus en plus réglementées pour notre sécurité, il est toujours intéressant d’en avoir une sous la main pour éviter les ralentissements. En effet, il faut savoir que maintenant, les trottinettes électriques sont interdites aux moins de 14 ans, certainement une bonne nouvelle pour protéger nos plus jeunes des dangers de la route.

Concernant ce modèle, elle propose les caractéristiques identiques à la plupart des modèles soit une vitesse limitée de 20 km/h, une autonomie de 18 kilomètres ainsi que des pneus anti-crevaison qui vous permettront de circuler partout ou presque. Elle est bien évidemment pliable pour que vous puissiez la déplacer facilement et la recharger ou encore pour la replier et monter dans les transports en commun.

Si vous avez des doutes sur ce modèle, prenez quelques instants pour consulter notre comparatif des meilleures trottinettes électriques, ainsi vous serez certain de faire le bon choix avant de passer à l’étape du paiement.