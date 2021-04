La Wii en or faite pour la reine Elizabeth II est mise en vente à 300 000 dollars

Cette Wi en or 24 carats a été conçue pour la reine Elizabeth II dans le cadre d’une campagne de marketing de l’éditeur THQ en 2009. La console n’est jamais arrivée au Buckingham Palace et elle est maintenant en vente pour 300 000 dollars.

Bien avant l’édition de luxe de la PlayStation 5 en or 24 carats, une Wii en or a fait parler d’elle il y a plus d’une décennie en arrière, en 2009. Et pour cause, cette édition unique au monde de la console de Nintendo avait été commissionnée par l’éditeur THQ pour la reine Elizabeth II d’Angleterre. Il s’agissait effectivement d’une surprenante campagne de marketing pour le jeu Wii Big Family Games sorti la même année. Le jeu a rapidement été oublié, mais la Wii en or aussi puisqu’elle n’a finalement jamais atteint les portes de Buckingham Palace.

La Wii en or à 300 000 dollars – Crédit : Donny Fillerup / eBay

En effet, la chaîne YouTube « People Make Games » avait mené l’enquête pour savoir ce qu’il était advenu de la Wii en or de la reine Elizabeth II. La console avait été confiée à un célèbre collectionneur néerlandais, Donny Fillerup. Plusieurs années plus tard, Donny Fillerup est prêt à tourner la page. Il a mis la Wii en or en vente pour 300 000 dollars sur eBay.

Combien vaut la Wii en or fabriquée pour la reine Elizabeth II ?

Dans une interview accordée à Consolevariations, Donny a expliqué que : « je suis du genre à être attaché aux choses d’une manière telle que j’ai du mal à les laisser partir. Donc, vendre la Wii m’aidera aussi à aller de l’avant à cet égard ». Mais alors, pourquoi choisir un prix fixe au lieu d’une vente aux enchères ?

D’après Fred de Consolevariations, « à la Gamescom 2019, des gens haut placés de l’industrie du jeu vidéo ont déclaré qu’elle pourrait valoir 1 million de dollars. Tout simplement parce que personne ne peut vraiment y mettre un prix ». En effet, des jeux très rares peuvent facilement se vendre à des prix élevés. Le dernier en date est la cartouche de Super Mario Bros. qui s’est vendue à 660 000 dollars aux enchères.

Néanmoins, Donny a rétorqué qu’il n’a pas besoin d’une somme plus élevée. Ces 300 000 dollars de la Wii, s’il arrive à la vendre, lui permettront de s’acheter un logement. Quoi qu’il en soit, la console en or de la reine Elizabeth II est toujours en vente sur eBay. Elle n’a pas encore trouvé d’acheteur au moment de l’écriture de cet article.

Source : Kotaku