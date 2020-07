PS5 : une édition de luxe en or 24 carats a été dévoilée

Une PlayStation 5 en or massif, ça vous tente ? La société anglaise Truly Exquisite vient d’annoncer une édition de luxe de la console next-gen de Sony. La PS5, la DualSense et le casque Pulse 3D se déclinent en or 24 carats, or rose 18 carats et platine.

Collection de la PS5 en or 24 carats – Crédit : Truly Exquisite

Sony a annoncé deux modèles de sa console next-gen, la PlayStation 5 standard et la PlayStation 5 Digital Edition. Leur prix et la date de sortie se font toujours attendre avec impatience. Le constructeur japonais n’a annoncé qu’un seul coloris pour l’instant. Vous avez tous déjà aperçu la PS5 dans sa finition en noir et blanc. Cette version n’a pas réussi à séduire tous les joueurs qui se sont amusés de son look inattendu sur les réseaux sociaux. L’entreprise anglaise Truly Exquisite vient donc d’annoncer sa propre version de la console. Elle est en effet spécialisée dans la création d’éditions de luxe d’objets du quotidien tels que le Samsung Galaxy S20 ou l’Apple Watch.

Or 24 carats, or rose 18 carats et platine, il y a du choix

Truly Exquisite vient de dévoiler sa collection de luxe de la console next-gen. Le prix n’a évidemment pas encore révélé puisqu’il faudrait déjà que le coût de la console et de ses accessoires soit connu. De plus, la PS5 n’est pas la seule à subir un relooking complet. La manette DualSense et le casque audio sans fil Pulse 3D profiteront eux aussi du revêtement en or massif.

Contrairement à Sony, Truly Exquisite propose trois coloris : or 24 carats, or rose 18 carats et platine. Pour les joueurs qui veulent rester dans un budget plus raisonnable, le constructeur japonais a néanmoins annoncé que plusieurs coloris de la PS5 seront disponibles ultérieurement. Une version noire créée de toutes pièces par un designer italien a d’ailleurs déjà été révélée.

Pour le moment, l’entreprise anglaise n’a pas encore dévoilé le design de la collection PS5 en or 18 carats et platine. D’après son post Instagram, l’édition de luxe de la console de Sony sera disponible à l’achat, ou du moins à la précommande, en décembre 2020.

Source : Comic Book