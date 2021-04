Super Mario Bros : une cartouche du jeu s’est vendue à 660 000 dollars aux enchères

Une cartouche de Super Mario Bros. sorti en 1985 sur la NES s’est vendue à 660 000 dollars aux enchères par la maison Heritage Auctions. Le célèbre jeu devient ainsi officiellement le jeu vidéo le plus cher de tous les temps. L’un des précédents records était auparavant détenu par Super Mario Bros. 3 dont une copie s’était vendue à 156 000 dollars aux enchères en novembre dernier.

La cartouche de Super Mario Bros. – Crédit : Heritage Auctions

Tout comme celle de Super Mario Bros. 3, la cartouche de Super Mario Bros. n’a jamais été déballée. Elle est quasiment intacte, et c’est ce qui lui a permis d’atteindre une telle valeur. L’autre facteur qui a contribué à ce prix exceptionnel est le type d’emballage utilisé.

La cartouche de Super Mario Bros. a été oubliée pendant 35 ans dans un tiroir

Valarie McLeckie qui supervise toutes les ventes de jeux vidéo de la maison Heritage Auctions a expliqué que cette cartouche de Super Mario Bros. a été produite à la fin de l’année 1986. Comme l’a rapporté The New York Times, cette période relativement courte correspondait au moment où « les jeux étaient scellés avec une pellicule plastique rétractable plutôt qu’avec un sceau autocollant, et avant qu’une autre variante d’emballage ne soit introduite en 1987 ».

Encore plus extraordinaire, la cartouche de Super Mario Bros. a été oubliée au fond d’un tiroir pendant 35 ans. Son propriétaire, un Américain très chanceux, a précisé que la cartouche avait été achetée comme cadeau de Noël en 1986. Il a néanmoins fini par l’oublier. Il a déclaré que le jeu « est resté au fond de mon bureau pendant tout ce temps depuis le jour où je l’ai acheté. Je n’y ai jamais pensé ». Comme quoi, faire son ménage de printemps permet parfois de découvrir de véritables pépites. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que cela arrive. Il y a quelques années, une cartouche de Kid Icarus oubliée dans un grenier s’était vendue à plus de 8 000 euros.

Enfin, Valarie McLeckie estime qu’il est presque impossible de retrouver un jour une cartouche identique de Super Mario Bros. dans un état aussi excellent que celle qui vient de se vendre. Celle-ci a effectivement reçu une note de conservation excellente de 9,6 / 10. L’année dernière, une autre copie de Super Mario Bros. s’était vendue à 144 000 dollars avec une note de 9,4 / 10.

