La Xbox Series X et la Xbox Series S peuvent exécuter des jeux Nintendo GameCube et Wii

Dolphin, l’excellent émulateur GameCube et Wii, est maintenant disponible en tant qu’application Xbox autonome (via Windows UWP). Vous pouvez donc désormais profiter d’une poignée des jeux les plus célèbres de ces deux consoles, à l’instar de F-Zero GX ou de Mario Kart: Double Dash.

Dolphin UWP sur Xbox Series S © Modern Vintage Gamer

Sur Xbox Series X et Series S, vous pouvez désormais jouer aux jeux Nintendo GameCube et Wii grâce à une version bêta du célèbre émulateur Dolphin Emulator, en tant qu’application Windows UWP.

Jouer aux jeux Wii et GameCube sur Xbox Series X

Les Xbox Series X et S se sont déjà révélées être de solides machines d’émulation, avec la prise en charge d’une gamme de consoles via RetroArch. Un port de DuckStation émule facilement les jeux PS1, et XBSX2 offre même une solide émulation pour la PlayStation 2. Cependant, aucun de ces émulateurs n’est disponible via le propre magasin d’applications de Xbox.

L’émulateur Dolphin autonome est capable de mettre les jeux à l’échelle, jusqu’à 1440p. Avec les mods, vous pouvez utiliser des packs de textures HD pour rendre les jeux plus modernes et profiter d’une résolution de textures plus élevée.

À lire : Xbox Series S et X : vers des versions plus puissantes dès 2022

Cette version Xbox est assez simple en l’état, avec seulement une poignée d’options disponibles dans l’interface utilisateur. D’autres options, y compris le mappage de la manette, vous obligent à ajuster un fichier de configuration sur PC et à le déplacer vers votre console. Bien sûr, la grande majorité des jeux Wii ne sont pas pris en charge, vu que la Wiimote n’est pas encore prise en charge.

Il est possible d’exécuter Dolphin Emulator pour UWP sur des consoles Xbox plus anciennes, telles que la Xbox One X, mais les performances ne seront pas au rendez-vous. Vous pouvez télécharger Dolphin UWP pour Xbox ici.