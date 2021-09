Xbox Series S et X : Microsoft pourrait sortir des versions plus puissantes en 2022 et 2023

Les Xbox Series S et X pourraient bientôt bénéficier d’un gain de puissance. Microsoft aurait prévu de lancer des versions améliorées de ses deux consoles next-gen en 2022 et 2023. La Xbox Series S plus puissante serait la première à arriver.

Microsoft serait en train de préparer des versions plus puissantes de ses Xbox Series S et X sorties depuis bientôt un an. Il emboîterait ainsi le pas à Sony qui veut une version plus puissante de sa PS5 dès 2022 pour lutter contre la pénurie. Microsoft aurait donc prévu une version améliorée de la Xbox Series S en 2022. La nouvelle version de la Xbox Series X ne verrait le jour qu’en 2023.

Xbox Series X et S – Crédit : Microsoft

Ces informations ont été divulguées par le youtubeur « Moore’s Law Is Dead » qui affirme avoir des sources fiables. La nouvelle version de la Xbox Series S profiterait de plusieurs améliorations sous son châssis pour la rendre plus puissante. Elle serait vendue à 350 $ tandis que la Xbox Series S actuelle verrait son prix diminuer à 250 $.

La Xbox Series S aurait un nouveau APU basé sur le procédé N6 de TSMC

Selon le youtubeur, la Xbox Series S de 2022 serait alimentée par un nouveau APU basé sur le procédé N6 de TSMC qui est une amélioration du N7. Ainsi, Microsoft pourrait tirer le meilleur parti des 24 Compute Units du GPU RDNA 2 d’AMD. Sinon, une autre alternative est que la Xbox Series S passe à l’architecture RDNA 3. Celle-ci sera davantage adaptée à sa sortie fin 2022.

Malgré toutes ces nouveautés, nous ne pouvons pas confirmer si la Xbox Series S sera capable de faire tourner les jeux en 4K, mais cela est peu probable. Les joueurs apprécient tout de même de pouvoir jouer en 1440p à 120 FPS avec le ray-tracing activé. La Xbox Series S pourrait aussi bénéficier d’un plus grand espace de stockage. D’ailleurs, Microsoft a annoncé lors de la Gamescom 2021 que le cloud gaming arrivera sur les Xbox Series X/S et Xbox One cette année. Il ne sera cependant pas disponible en 4K, mais en 1080p à 60 FPS.

Une Xbox Series X plus puissante dès 2023

En ce qui concerne la nouvelle version de la Xbox Series X, le youtubeur n’a pas révélé les améliorations. On s’attend néanmoins à des performances améliorées de la console la plus puissante de Microsoft. Cette Xbox Series X sortirait en 2023, soit un an après la nouvelle Xbox Series S. D’ailleurs, la console de Microsoft aura plus d’exclusivités que la PS5 en 2023.

Si toutes ces informations sont correctes, cela signifie que les joueurs pourraient choisir entre quatre modèles de Xbox Series X/S. Bien qu’il soit logique que Microsoft prépare des versions améliorées de ses consoles, une sortie en 2022-2023 semble un peu juste compte tenu de la pénurie des composants.

Source : NotebookCheck