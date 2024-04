Émulation sur iPhone : c’est triste, mais vous pouvez oublier les jeux GameCube et Wii

Bonne nouvelle pour les fans de jeux rétro : les émulateurs sont désormais autorisés sur l’App Store. Mauvaise nouvelle pour les nostalgiques de la GameCube et de la Wii : l’absence d’une technologie clé pourrait empêcher ces consoles d’y être jouables.

Apple a surpris tout le monde en autorisant les émulateurs de jeux rétro sur l’App Store. Cette décision ouvre la porte à une multitude de titres cultes jouables sur iPhone. Mais en revanche, les fans de la GameCube et de la Wii devront probablement se tourner vers d’autres solutions.

L’émulation de la GameCube et de la Wii sur iPhone est compromise

Mais alors, pourquoi une telle hypothèse ? C’est bien simple, DolphiniOS, l’émulateur le plus populaire pour ces consoles, se heurte à un obstacle technique majeur : l’absence de prise en charge de la technologie JIT (Just-in-Time) par Apple.

Pour comprendre, la GameCube et la Wii utilisent un processeur PowerPC, incompatible avec les puces ARM équipant les iPhone. Pour faire fonctionner ces jeux, DolphiniOS doit traduire le code PowerPC en code ARM compréhensible par l’appareil. C’est là qu’intervient le JIT, qui effectue cette traduction en temps réel et assure une performance fluide.

Malheureusement, Apple restreint sévèrement l’utilisation du JIT sur iOS, à l’exception de Safari et des navigateurs web tiers en Europe. Les développeurs de DolphiniOS ont tenté de convaincre Apple en soumettant une demande formelle, mais essuyé un refus.

Sans JIT, les performances de DolphiniOS sont catastrophiques, rendant l’expérience de jeu désagréable. Les comparaisons sur iPhone 15 Pro Max sont parlantes : un jeu GameCube devient injouable sans JIT, alors qu’il fonctionne parfaitement avec.

À moins qu’Apple ne revoie sa politique concernant le JIT, l’émulation de la GameCube et de la Wii sur iPhone semble compromise. C’est une déception pour les amateurs de rétro-gaming, mais on peut se réjouir de l’ouverture d’Apple envers l’émulation en général. L’avenir reste flou, et qui sait, peut-être verra-t-on un jour ces consoles rejoindre le catalogue de l’App Store ?