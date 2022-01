L’Apple Watch Series 7 sauve des vies, Apple le prouve dans sa nouvelle publicité

Apple vient de mettre en ligne une nouvelle publicité pour dans laquelle on entend trois personnes appeler les secours avec leur Apple Watch alors qu’elles étaient dans des situations qui auraient pu très mal se terminer pour eux.

Dans sa nouvelle publicité, Apple nous permet d’entre des appels réels entre trois propriétaires d’Apple Watch et les opérateurs du 911, le service de secours aux États-Unis, qui se sont chargés d’envoyer une aide médicale vitale aux victimes.

La publicité ne montre pas l’Apple Watch elle-même, mais se concentre plutôt sur les récits des trois utilisateurs de l’Apple Watch qui attribuent à l’appareil le mérite de les avoir aidés à joindre le 911 en cas d’urgence. La vidéo du géant californien utilise l’audio des appels enregistrés par le service de secours. La publicité suggère donc que l’achat d’une Apple Watch pourrait vous sauver la vie dans les situations d’urgence où vous n’avez pas accès à votre iPhone.

En effet, l’Apple Watch dispose d’une fonction SOS d’urgence qui vous permet d’entrer rapidement en contact avec les services d’urgence en maintenant enfoncé le bouton latéral de la montre et en faisant glisser votre doigt sur le curseur SOS d’urgence qui apparaît à l’écran. Apple rappelle cependant que si votre Apple Watch n’a pas de connectivité mobile, votre iPhone doit se trouver à proximité. En plus des appels d’urgence, c’est la fonctionnalité ECG de l’Apple Watch qui peut également sauver des vies.

Qui sont ces trois personnes qui ont été sauvées par leur Apple Watch ?

La première situation concerne une femme dont la voiture s’est retournée, l’eau pénétrant dans le véhicule alors qu’elle s’accrochait pour sauver sa vie. Le deuxième appel concerne un utilisateur de paddle qui a été projeté au large à cause du vent et qui lutte pour revenir sur la terre ferme. Le troisième appelant est un agriculteur qui s’est cassé la jambe après une terrible chute d’un peu plus de 6 mètres de haut.

Jason, poussé vers la mer, voit rapidement les secours envoyés par le 911 arriver à l’horizon. De son côté, Amanda, dans la voiture remplie d’eau, signale que les ambulanciers sont parvenus à ouvrir la portière de sa voiture. La publicité montre donc que dans chaque situation, un appel d’urgence a été passé par l’Apple Watch et que les autorités ont pu intervenir rapidement. L’année dernière, nous avions également entendu parler d’un cycliste emporté par une rivière qui avait été sauvé par son Apple Watch, et la montre avait également sauvé la vie d’un motard renversé par un van.