Une Apple Watch sauve la vie d’un motard renversé par un van

Le Singapourien pris en charge à l’hôpital grâce à son Apple Watch, suite à son accident de la route (Crédits photo : Mothership / M. Fitri)

Muhammad Fitri, un Singapourien de 24 ans, roulait à moto quand une camionnette l’a violemment percuté, laissant l’homme inconscient sur le bord de la route. Le van a poursuivi sa route sans lui porter assistance, et la victime aurait pu mourir si des soins ne lui avaient pas été prodigués à temps. Heureusement pour lui, Fitri portait une Apple Watch au poignet, ce qui lui a sauvé la vie.

La fonction « Détection de chute » de l’Apple Watch appelle toute seule une ambulance sur les lieux

Les Apple Watch Series 4 (ainsi que les modèles plus récents) sont en effet dotés d’une fonction appelée « Détection de chute » (Hard Fall). Grâce à elle, la montre connectée peut déterminer automatiquement si le porteur a été impliqué dans une chute violente. L’appareil affiche alors une alerte, en attente d’une réponse du porteur, pour s’assurer de son état de santé. Plusieurs montres connectées disposent de cette fonction, en particulier la Samsung Galaxy Watch 3.

En l’absence de réponse du motard victime de l’accident de la route, l’Apple Watch a automatiquement joint les services d’urgence et averti en parallèle un contact que Fitri avait préalablement indiqué sur son iPhone. C’est cette fonctionnalité qui s’est avérée salvatrice, puisque l’Apple Watch a prévenu la petite amie de la victime et a également appelé une ambulance qui s’est rendue exactement à l’endroit précis de l’accident, où elle a pu prendre en charge le motard accidenté.

Pris en charge par les secours, le motard inconscient a pu être sauvé à l’hôpital

Les médias locaux ont révélé que l’homme avait été transporté d’urgence à l’hôpital le plus proche, mais aucun autre détail sur l’accident n’a été donné. On ne sait donc pas si le conducteur de la camionnette a pu être retrouvé ou non, comme l’aurait permis par exemple les caméras intégrées à une Tesla, dont un propriétaire vient récemment d’être victime de chasse à l’homme sur l’autoroute.

Apple va lancer très prochainement son nouveau modèle de montre connectée, l’Apple Watch Series 7 (doté comme il se doit de la fonction « Détection de chute »). Les ventes devraient commencer dans le courant du mois d’octobre. Tout comme les modèles précédents, l’Apple Watch Series 7 sera disponible en cinq coloris (vert, bleu, rouge, argent et noir) à partir de 399 dollars. Parmi ses innovations, elle cacherait notamment un module secret de transfert de données sans fil.

Source : MotherShip Singapour