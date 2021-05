L’assistant virtuel de Mercedes a un avis plutôt tranché sur Tesla

Que pense l’assistant virtuel de Mercedes de Tesla, l’un de ses concurrents dans le domaine des voitures électriques ? Un automobiliste a posé la question à « Ask Mercedes ». La réponse amusante et inattendue démontre un avis tranchant.

Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz se lance dans le marché des voitures électriques. En effet, Mercedes a pour objectif d’avoir un équilibre des ventes entre thermique et électrique d’ici 2030. Il a récemment présenté l’EQS, une berline haut de gamme 100 % électrique qui concurrence directement la Tesla Model S, la Porsche Taycan ou encore l’Audi e-tron GT. L’EQS a une autonomie annoncée de 770 kilomètres avec une recharge de 10 à 80 % promise en seulement 31 minutes.

L’application mobile de réalité augmentée « Ask Mercedes » – Crédit : Mercedes-Benz

D’ailleurs, Mercedes-Benz s’est engagé l’année dernière à s’approvisionner en cobalt et en lithium de manière durable et respectueuse. Mais alors, que pense Mercedes de Tesla ? À l’instar des smartphones, les assistants virtuels ont envahi les voitures. Celui du constructeur automobile allemand s’appelle « Ask Mercedes ». Un automobiliste propriétaire d’une Mercedes a eu l’idée de poser la question à cet assistant.

Mercedes lance une pique à Tesla

L’automobiliste « @benzenthusiastofficial » a partagé la vidéo de son expérience sur le réseau social TikTok qui a récemment ajouté la fonctionnalité des sous-titres automatiques. Après avoir utilisé la commande vocale « Hey Mercedes ! » qui permet de lancer l’assistant vocal, il lui a demandé : « que penses-tu de Tesla ? ».

En seulement quelques secondes, l’assistant virtuel de Mercedes lui a alors répondu de manière amusante et inattendue : « la même chose que vous… Sinon, vous ne seriez pas assis ici ». Outre la possibilité de lancer des boutades à Tesla, l’assistant de Mercedes est capable de nombreuses choses bien plus utiles.

Par exemple, les automobilistes peuvent modifier la température des sièges, rentrer une adresse dans le GPS ou tout simplement poser diverses questions. D’ailleurs, l’application mobile gratuite « Ask Mercedes » se sert de la réalité augmentée pour vous informer « de façon ludique sur les fonctions de nombreux éléments de commande », comme on peut le lire sur le site de Mercedes.

Source : Actu-Moteurs.com