Tesla pense enfin à la classe moyenne, un SUV abordable arrive en 2025

Concept de la Tesla à 25 000 dollars ©Tesla

L’un des rêves du PDG dTesla, Elon Musk, est de proposer un véhicule électrique à 25 000 dollars. Bien que cela puisse sembler une tâche impossible, de nombreux constructeurs proposent des modèles de voitures à ce prix, tels que la nouvelle Citroën ëC-3.

Quoi qu’il en soit, Tesla semble déterminé à commercialiser un véhicule électrique vendu 25 000 dollars, un hypothétique Model 2. L’entreprise a confirmé ce projet il y a quelque temps déjà. Bien que la voiture devait initialement sortir en 2020, sa sortie a été repoussée à plusieurs reprises.

Si l’on peut espérer une présentation de ce Model 2 en 2024, de nouvelles informations suggèrent que sa commercialisation n’est pas pour tout de suite. Ces nouvelles laissent entendre que le modèle tant attendu à moins de 25 000 dollars n’entrerait en production qu’en 2025.

Redwood, le petit crossover maison de Tesla

Il porterait le nom de code “Redwood” et viserait un public plus large. Le prix promis par Tesla pourrait être atteint grâce à l’utilisation d’une nouvelle architecture interne pour concevoir la voiture. Redwood adopterait la forme très en vogue d’un SUV, compact et parfaitement adapté au marché européen.

Tesla Model Y ©Tesla

En effet, bien qu’elles dominent le marché des voitures électriques en France, les Model 3 et Y sont un peu trop grandes. Elles ne sont pas particulièrement adaptées aux rues des vieilles villes du continent. Un format plus petit serait particulièrement cohérent avec la gamme de prix que Tesla souhaite atteindre.

Pour réussir à proposer un modèle plus petit, Tesla aurait entrepris de démonter une Honda Civic. Une initiative qui aurait permis à l’entreprise de comprendre comment le constructeur nippon parvient à proposer des voitures abordables mais rentables.

Un taxi autonome qui peut faire débat

Malheureusement, les reports successifs de cette voiture électrique n’augurent rien de bon. Espérons que 2025 soit effectivement l’année de production de Redwood. En attendant d’en savoir plus, il faut également noter que Tesla travaille également sur un modèle de “robotaxi”.

Basé sur la même architecture que le SUV à 25 000 dollars, cette voiture sans volant serait le tout premier véhicule électrique 100% autonome. Ce taxi aux allures futuriste devrait sortir en 2024 selon les dires d’Elon Musk.

En revanche, compte tenu de l’état actuel du système d’autopilote des Tesla, il est peu probable que ce véhicule voie le jour prochainement. En effet, la conduite autonome (FSD) des Tesla n’est pas encore au point. Un bug critique du pilote automatique avait forcé la firme à rappeler 362 000 voitures en février dernier.

TL;DR Tesla prévoit de présenter sa fameuse voiture électrique à 25 000 dollars en 2024.

Selon de nouvelles informations celle-ci pourrait entrer en production en 2025.

La voiture prendrait la forme d’un SUV compact adapté au marché européen.

Source : Reuters