Bonne nouvelle pour les utilisateurs de TikTok. Les sous-titres automatiques sont enfin disponibles. Cette fonctionnalité est pour le moment compatible avec l’anglais américain et le japonais, mais d’autres langues arriveront bientôt.

L’une des fonctionnalités tant attendues de TikTok est enfin arrivée. Après avoir lancé un effet AR qui utilise le scanner LiDAR de l’iPhone 12 Pro, le réseau social chinois prend désormais en charge les sous-titres automatiques. Cela est très pratique pour permettre aux utilisateurs sourds et malentendants de profiter du contenu posté sur la plateforme.

Le logo de TikTok – Crédit : Olivier Bergeron / Unsplash

Cette fonctionnalité est d’ailleurs aussi utilisée par ceux qui préfèrent regarder des vidéos sans le son, d’autant plus que les vidéos TikTok peuvent parfois démarrer avec très fort volume audio. Il ne faut pas non plus oublier que tous les utilisateurs n’apprécient pas forcément avoir le son des vidéos qui se déclenche quand ils défilent.

Les sous-titres automatiques de TikTok sont uniquement disponibles en anglais américain et en japonais

Pour le moment, les sous-titres automatiques de TikTok sont uniquement disponibles en anglais américain et en japonais. D’autres langues, y compris le français, arriveront évidemment prochainement. Bien entendu, les utilisateurs seront libres de choisir s’ils veulent activer ou non les sous-titres automatiques. Ils peuvent être facilement désactivés avec un bouton dédié.

Les créateurs de contenu pourront donc ajouter des sous-titres automatiques à leurs vidéos afin qu’elles soient visionnées par un plus grand nombre de personnes. D’ailleurs, ils peuvent évidemment modifier les sous-titres s’il y a une quelconque erreur. Cependant, les sous-titres automatiques sont généralement très fiables. Pour activer cette fonctionnalité en tant que créateur, il suffit de se rendre sur la page de modification d’une vidéo.

De manière générale, les réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux à ajouter des fonctionnalités de sous-titres automatiques. Le dernier en date était Instagram il y a deux mois. La plateforme avait lancé la possibilité d’ajouter des sous-titres automatiques aux stories, mais cela n’a pas encore été déployé publiquement. Seulement une poignée d’utilisateurs a pu l’essayer. Enfin, TikTok n’a pas encore donné la date de déploiement des autres langues et notamment du français.

Source : Pocket-lint