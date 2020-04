Last of Us 2 : scénario leaké, sortie repoussée, ses développeurs expriment leur déception

Naughty Dog exprime sa déception après les fuites du scénario et du gameplay de Last of Us 2 ce week-end. En réaction, Sony a enfin fixé une date de lancement. L’exclusivité PlayStation sortira le 19 juin.

Dernier rebondissement autour de la sortie de Last of Us 2, une bonne partie du scénario et du gameplay ont commencé à fuiter sur internet en fin de week-end dernier. Sur YouTube notamment, plusieurs vidéos in-game et quelques cinématiques ont fait leur apparition pour définitivement gâcher le plaisir de découvrir les nouvelles aventures d’Ellie. Une fuite dont les fans et le studio se seraient bien passés. D’autant plus que l’intrigue constitue l’intérêt principal du jeu, et que Naughty Dog a repoussé sa sortie précisément pour éviter qu’on le spoile.

Crédit : Naughty Dog

Naughty Dog a réagi sur son compte Twitter pour exprimer sa déception. Le studio invite également les joueurs à rester à l’écart des spoils, et à ne pas les propager.

Nous savons que ces derniers jours ont été incroyablement difficiles pour vous, Nous partageons le même sentiment. C’est décevant de voir la sortie et le partage d’images de développement avant la sortie. Faites de votre mieux pour éviter les spoilers et nous vous demandons de ne pas spoiler pour les autres. Naughty Dog

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

Un sentiment partagé par Neil Druckman, le réalisateur du jeu, qui déclare avoir « le cœur brisé pour toute l’équipe » du jeu.

Heartbroken for the team. Heartbroken for our fans. We’re still incredibly excited to get the game into your hands. ❤️ https://t.co/QWKLU6I6Q3 — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 27, 2020

Selon CBR, un développeur ou un testeur mécontent serait à l’origine de la fuite. Il ou elle aurait pris cette décision en signe de protestation contre le rythme de travail infernal imposé par le studio pour terminer le jeu dans les délais. Une pratique malheureusement assez courante dans l’industrie du jeu vidéo, notamment chez Rockstar. Pour éviter les périodes de « crunch », le studio envisage d’ailleurs de lancer un GTA 6 plus modeste et de l’étoffer au cours du temps.

Last of Us 2 : Sony annonce la sortie du jeu le 19 juin

Malgré tous les efforts de Sony pour faire retirer les fuites, les vidéos et les images du jeu continuent de se propager. Un constat qui aura sans doute convaincu Naughty Dog et son éditeur de fixer une nouvelle date de sortie. Sur le PlayStation Blog, Sony annonce la sortie de Last of US 2 pour le 19 juin prochain au lieu du 29 mai, date initialement prévue. On y apprend également que le très attendu Ghost of Tsushima sortira le 17 juillet.

Source : Naughty Dog