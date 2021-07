Le Captain America du MCU est-il toujours vierge ?

Steve Rogers n’est pas si prude que ça – Crédit : Marvel Studios

Captain America n’est plus alors que Sam renfile le costume du héros aux couleurs de l’Amérique. Le multiverse est officiellement lancé par Loki, série de Disney+, fermant la page de dix années passées dans l’ombre de Thanos. Mais Steve Rogers, joué par Chris Evans, n’a pas tout révélé à son propos. La dernière information en date risque de vous… surprendre. Car entre deux combats, les personnages du Marvel Cinematic Universe (MCU) ont une vie personnelle et intime. Beaucoup pensent donc que Captain America est toujours vierge. Après tout, Steve Rogers n’avait pas l’air très assuré dans First Avenger et a embrassé immédiatement sa carrière de super-héros. Les scénaristes des films mettant en scène le personnage ont justement répondu à cette question et l’assurent : il n’est pas prude !

Steve Rogers a bien une vie intime dans le MCU

Disney a toujours eu du mal avec la sexualité dans ses productions, préférant s’adresser à la famille. Mais les scénaristes des films Captain America l’assurent, Steve Rogers n’est plus vierge. Stephen McFeely explique penser que le personnage a perdu sa virginité mais s’interroge sur cette préoccupation des fans.

Pourquoi autant de gens pensent qu’il est vierge ? Je pense que si vous avez son physique, vous allez signer des autographes. Les femmes pour lesquelles vous signez des autographes. J’imagine que… – Stephen McFeely

Christopher Markus, autre scénariste, y va de sa réflexion personnelle à propos de la vie sexuelle de Steve Rogers.

Steve Rogers n’est pas prude ! Il peut parfois être présent comme ça, c’est un type croyant au bien, au mal, ces choses, mais ce n’est pas un enfant de cœur. C’est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. – Christopher Markus

Steve Rogers a déjà eu droit à ses scènes « torrides » dans les productions de Disney…

Captain America a fait tourner bien des têtes

Steve Rogers est-il si prude que ça ? – Crédit : Marvel Studios

Si les exemples sont finalement peu nombreux, Steve Rogers a déjà fait tourner des têtes. Rien que dans le premier Avenger en acquérant ses nouveaux pouvoirs. Peggy Carter tombe sous le charme de ses muscles. Le personnage de Natalie Dormer (Game of Thrones) l’attire pour toucher son corps. Captain America est même découvert dans cette position délicate par Peggy Carter !

Si First Avenger n’avait pas été un film Disney, nul doute que l’action aurait pu aller bien loin. Sans tomber dans la mise en scène tapageuse, un simple moment intime et PG-13.

Source : ComicBook