Le casque audio d’Apple pourrait se porter dans n’importe quel sens

Cela fait maintenant un bon bout de temps qu’on entend parler d’un casque audio signé Apple. L’analyste Ming-Chi Kuo affirmait en 2018 qu’Apple allait commercialiser des casques audio sous sa propre marque. C’est une information qui s’est avérée exacte puisque deux ans après, ce fameux casque audio a été découvert dans le code d’iOS 14. Nous n’avons pas encore beaucoup de détails à ce sujet si ce n’est qu’il pourrait bien être équipé de la puce W1 des Airpods Pro. Bien évidemment, comme la majorité des casques et écouteurs audio haut de gamme, il devrait également intégrer une réduction active du bruit.

Le casque audio d’Apple n’aura pas de sens défini

L’objectif d’Apple est donc d’avoir, à terme, sa propre gamme complète de produits audio. En plus des écouteurs, il y aura donc prochainement un casque estampillé de la pomme afin de commencer à remplacer les casques Beats. Selon nos confrères de 9to5Mac, ce tout nouveau casque s’appellerait « Airpods Studio». De nombreuses fonctionnalités lui permettraient de se démarquer de la concurrence. On pense notamment au Sony WH-1000XM3 et au Bose QuietComfort 35. Ces derniers font partie des casques à annulation de bruit haut de gamme les plus populaires du marché.

D’après les informations communiquées à 9to5Mac, l’Airpods Studio ne s’appuierait donc pas que sur les caractéristiques des Airpods Pro et sur son look premium. Ainsi, il serait équipé de nombreux capteurs qui ajusteraient automatiquement le flux audio peu importe la position du casque sur la tête de l’utilisateur. Concrètement, cela signifie donc que vous pourrez porter le casque de n’importe quelle manière, même à l’envers. La qualité audio ne sera pas impactée par sa position. Il n’y aura donc pas d’inscriptions « L » et « R » sur les oreillettes.

Airpods Studio proposerait des profils d’écoute personnalisés

De plus, le casque audio pourrait enfin marquer la fin de la réticence d’Apple à autoriser les profils d’écoute personnalisés. L’égaliseur pourrait être modifié directement depuis l’application dédiée. Enfin, il faut garder à l’esprit qu’Apple n’a même pas encore officialisé l’existence de l’Airpods Studio à ce jour. Toutes ces informations sont donc à prendre avec des pincettes. On peut néanmoins estimer qu’il ne devrait pas tarder à être commercialisé étant donné que son existence a été découverte dans le code de la prochaine version du système d’exploitation.

