Le champ magnétique du Soleil est sur le point de basculer : quelles conséquences sur Terre ?

Le Soleil est actuellement particulièrement actif, provoquant l’apparition d’aurores boréales impressionnantes. Parallèlement à cette activité accrue, notre astre va bientôt inverser son champ magnétique, avec un pôle nord et sud inversé. Voici ce que cela veut dire pour nous.

Crédit : Envato

Le Soleil est à la veille d’un événement important : une inversion de son champ magnétique. Il faut remonter à 2013 pour retrouver la dernière occurrence de ce phénomène ! En effet, l’inversion du champ magnétique se produit environ tous les 11 ans et marque une étape importante du cycle solaire. C’est l’apogée de son activité et le début d’une transition vers ce qu’on appelle le minimum solaire. À quelles conséquences s’attendre sur Terre ?

Le Soleil est entré dans une phase d’activité exceptionnelle

C’était attendu : le Soleil est entré dans une phase d’activité exceptionnelle en 2024. Notre astre est très actif ces derniers temps, émettant de nombreuses et puissantes éruptions solaires, déclenchant de forts orages magnétiques sur Terre. C’est ce phénomène qui a provoqué l’apparition d’aurores boréales extrêmement rares en mai, observables dans certaines régions en France.

La fréquence et l’intensité des taches visibles à la surface du Soleil est l’indicateur principal de cette activité : les tâches sont actuellement particulièrement visibles. En effet, nous sommes maintenant à la veille du maximum solaire, qui devrait être atteint entre fin 2024 et début 2026.

Dans les pages de Space.com, l’astrophysicien solaire Ryan French explique que deux de ces cycles d’activité solaire peuvent être englobés dans un cycle de Hale. Logiquement, ce cycle magnétique dure environ 22 ans, au cours desquels le champ magnétique du soleil s’inverse avant de revenir à son état initial.

Pendant le minimum solaire, le champ magnétique du soleil est proche du modèle magnétique terrien, avec un pôle nord et un pôle sud. Mais à mesure que le maximum solaire approche, “le champ magnétique du soleil devient plus complexe, sans séparation claire entre les pôles nord et sud“. Une fois le maximum solaire passé, le soleil revient à deux pôles, mais désormais inversés.

L’inversion du champ magnétique solaire est utile pour nous

Concrètement, l’effet du déplacement du champ magnétique est bénéfique : il contribue à protéger davantage la Terre des rayons cosmiques, des particules à haute énergie qui voyagent à une vitesse proche de celle de la lumière. Celles-ci peuvent endommager les engins spatiaux en orbite, en dehors de l’atmosphère protectrice de la Terre. Lorsque le champ magnétique du soleil se déplace, notre astre émet une “nappe de courant” plus ondulée, constituant une meilleure barrière contre ces rayons cosmiques.