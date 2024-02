Voyager 1 ne communique plus avec la Terre, est-ce la fin pour la sonde de la NASA ?

Cela fait maintenant plus de trois mois que la NASA a perdu le contact avec Voyager 1. Le rétablissement des communications avec la sonde semble compromis avec les mois qui passe, comme en attestent les déclarations des scientifiques en charge du projet.

La sonde Voyager 1 © Wikimedia Commons

Voyager 1 approche de son 47ème anniversaire, malheureusement la NASA ne va probablement pas pouvoir le fêter dignement avec elle. Cet âge canonique pour un engin spatial pourrait au contraire marquer son acte de décès. Depuis novembre, Voyager 1 ne communique plus avec la Terre. Depuis, la NASA fait tout pour la ranimer, sans succès. Est-ce la fin pour la sonde légendaire ?

La sonde Voyager 1 n’envoie plus de données depuis novembre

Les problèmes avaient commencé en septembre 2022, lorsque Voyager 1 était tombée en panne à des milliards de kilomètres. La NASA avait réussi l’exploit de corriger le problème. Mais un an plus tard, la situation de la sonde s’était encore une fois détériorée. Les données communiquées par la sonde n’avait plus aucun sens.

C’est ensuite le 14 novembre 2023 que les ingénieurs en charge du projet annonçaient que Voyager 1 avait cessé complètement les communications. Suzanne Dodd, responsable du projet Voyager au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, déclarait alors à Ars Technica que ce serait “le plus grand des miracles si nous la récupérions“.

Le 12 décembre, la NASA apportait des éclaircissements sur la nature du problème de Voyager 1. La sonde n’est plus capable d’utiliser son unité de modulation télémétrique. La perte de ce module a rendu la sonde muette : incapable de transmettre des données scientifiques utilisables, les scientifiques ignorent si Voyager 1 sera capable de continuer sa mission.

À lire > La NASA prolonge la mission Voyager 2 de 3 ans grâce à cette astuce très simple

Il semblerait maintenant que ce soit la fin. Bruce Waggoner, un scientifique responsable de la mission Voyager déclarait cette semaine à Space.com qu’il était “triste et frustré de voir que le vaisseau spatial fonctionne toujours, mais en sourdine” Le scientifique continuait ainsi : “Même si nous savons que la fin peut arriver à tout moment, il n’est jamais facile de perdre un vaisseau spatial. Surtout un vaisseau comme Voyager 1.“

Voyager 1 aura réalisé un voyage sans précédent dans l’histoire de l’exploration spatiale

Mais si Voyager 1 pourrait bien ne plus jamais communiquer avec nous, son expérience permettra peut-être prolonger encore celle de sa soeur, Voyager 2. Aux dernières nouvelles, la deuxième sonde recevait des patchs pour prolonger son voyage. La NASA envisageait de les déployer également sur son aînée, malheureusement ce ne sera pas possible.

Lancée par la NASA en 1977, Voyager 1 est le premier objet fabriqué par l’homme à avoir quitté notre système solaire. Et même si la sonde s’est tue, elle devrait continuer son voyage pour longtemps, très longtemps. Actuellement située à 24,3 milliards de kilomètres, elle pourrait bien survivre à l’humanité !