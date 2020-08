Le Cybertruck de Tesla est-il à l’épreuve des balles ?

Crédit : Tesla

Tesla n’a pas confirmé que l’acier du Cybertruck est à l’épreuve des balles, mais il a tout de même déclaré que « s’il y avait quelque chose de mieux, nous l’utiliserions » en parlant de l’alliage. D’ailleurs, la société d’Elon Musk a tenu parole puisque l’acier inoxydable actuel va être remplacé par un alliage 304L. C’est le même alliage utilisé sur le nouveau prototype du vaisseau Starship de SpaceX. Lors de la présentation du Cybertruck, Elon Musk avait seulement expliqué que les vitres du véhicule étaient à l’épreuve des balles. Vous le savez déjà, cette démonstration fut un échec total.

Le Youtubeur a testé la résistance aux balles, aux rayures et aux chocs

Un Youtubeur a eu l’idée de tester la résistance de la carrosserie du prochain Cybertruck. Il s’est donc servi de plaques d’acier inoxydable 304 de 3 millimètres d’épaisseur laminées à froid. Comme il l’a précisé dans la description de la vidéo, l’acier n’a pas été durci car Tesla n’a pas encore précisé si celui du véhicule électrique tout terrain le sera.

La plaque en acier inoxydable a subi des tirs de plusieurs calibres. Le Youtubeur Bob Edwards a testé le calibre 9 mm et un calibre de fusil, mais il n’a pas précisé lequel spécifiquement. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, une balle de 9 mm ne passe pas au travers de la plaque tandis que la balle de fusil y parvient sans peine.

En plus de la résistance aux balles, Bob Edwards a testé la résistance aux rayures, et notamment celles causées par les clés de voiture. Les rayures sont pratiquement imperceptibles. Néanmoins, lorsqu’il tente l’expérience avec un couteau, les rayures sont plutôt visibles. Enfin, le test au marteau et à la pioche a révélé que le choc de ces deux outils est aussi capable d’endommager l’alliage en acier.

Source : InsideEvs