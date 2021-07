Le FBI saisit le set LEGO du Capitole entièrement construit chez l’un des insurgés de l’assaut

Robert Morss, l’un des insurgés de l’assaut au Capitole qui s’est produit le 6 janvier dernier, est accusé d’agression, de résistance ou d’entrave à la police, d’entrave à une procédure officielle, de désordre civil et de vol de biens américains. Les agents du FBI se sont rendus à son domicile afin de saisir des éléments clés pour leur enquête. Cela comprend donc les vêtements et accessoires que Robert Morss portait le 6 janvier tels qu’un drapeau, un bandana, un sac militaire, des treillis militaires, etc. Il y avait aussi trois armes à feu à son domicile, une arme de poing, un fusil à pompe et un fusil.

Le set LEGO du Capitole des États-Unis – Crédit : LEGO

Néanmoins, le FBI a également saisi un objet inattendu. Selon les documents judiciaires obtenus par The Smoking Gun, les équipes ont confisqué le set LEGO du Capitole des États-Unis qui était entièrement construit au domicile de Robert Morss. Comme vous vous en doutez, les réactions des internautes fusent déjà sur les réseaux sociaux suite à l’annonce de cette nouvelle. Certains critiquent l’action du FBI, d’autres en rigolent.

Le set LEGO du Capitole des États-Unis est prisé des collectionneurs

Peut-on réellement préparer un assaut sur un bâtiment en se servant d’un set LEGO ? Aussi détaillé soit-il avec ses 1 032 pièces, le set LEGO du Capitole des États-Unis est uniquement destiné aux adeptes d’architecture comme le set du Colisée récemment lancé avec 9 036 petites briques à assembler. Il s’agit d’ailleurs d’un objet de collection puisque LEGO ne le produit plus à ce jour.

Robert Morss était peut-être passionné par le Capitole, mais ce n’est probablement pas un set LEGO qui l’a aidé à réaliser ses actions criminelles. Un internaute a d’ailleurs précisé qu’il y a plusieurs cartes du Capitole disponibles en ligne et accessibles par tout le monde. « Tout le monde sait que si vous planifiez une très bonne insurrection, vous commencez avec des Legos », s’est exclamé un autre internaute.

Selon la description officielle du fabricant de jouets danois, le set LEGO du Capitole des États-Unis « se concentre sur la façade néoclassique de la structure, ses marches et ses pelouses, et se termine par un écriteau décoratif ‘U.S. Capitol’. Soulevez le dôme pour accéder à l’intérieur de la rotonde décrivant le National Statuary Hall, avec des colonnes, 8 statues et un sol carrelé ». Enfin, les documents obtenus par The Smoking Gun ne précisent pas si le FBI estime que Robert Morss s’est servi du set LEGO pour planifier la prise d’assaut du Capitole.

