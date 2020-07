Le GIGN lance sa boutique en ligne, avec des accessoires gaming

La Gendarmerie Nationale vient d’ouvrir sa boutique en ligne. Entre un extincteur, des mugs, des peluches et des clés USB biométriques, on y trouve un casque audio et deux sièges gaming aux couleurs du GIGN.

Si de nombreuses marques existent depuis longtemps sur le marché du gaming et de l’e-sport, il en arrive régulièrement de nouvelles, avec plus ou moins de succès. Mais quand c’est la Gendarmerie Nationale qui ouvre sa propre boutique en ligne avec divers objets, dont du matériel gaming, aux couleurs du GIGN, c’est déjà plus original.

Crédit : Gendarmerie Nationale

Rassurez-vous : les casques et sièges gaming proposés sont en réalité des produits conçus et distribués par l’entreprise française Subsonic, qui propose d’ailleurs également d’autres produits gaming sous licence. Outre le GIGN, le constructeur possède en effet à son catalogue des casques, manettes et sièges gaming aux couleurs du PSG, de l’OM, de l’OL, du FC Barcelone, du Real Madrid, de l’Atlético de Madrid ou encore de Manchester City FC. Autant dire qu’il y en a pour tous les goûts. Mais le partenariat avec le GIGN reste tout de même bien plus amusant que ceux avec des clubs de football.

Pour les enfants et les adultes

Doté de haut-parleurs de 50 mm et arborant une finition camo pour un camouflage optimal, le casque filaire semble plutôt basique. Il est compatible PC mais aussi Switch, Xbox One et PS4, et est affiché à un tarif de 45 euros. Il ne sera en revanche disponible qu’à partir du mois d’octobre.

Crédit : Gendarmerie Nationale

Du côté des sièges gaming, deux modèles au design et aux caractéristiques très classiques sont proposés : l’Elite (SA5581-G) pour les adultes, et le Kids pour les… enfants. Ces deux modèles possède une base 5 roulettes et peuvent bien entendu être réglés en hauteur (42-48 cm sur l’Elite). En revanche, seul le modèle Elite possède des accoudoirs réglables, ceux de la version Kids étant fixes.

Le dossier du modèle Elite peut quant à lui être incliné jusqu’à 180 degrés, comme tout bon siège gaming qui se respecte. Côté coloris, le siège gaming Elite bénéficie d’une légère touche camo noire alors que le siège Kids reprend le bleu classique de la gendarmerie. Dans le deux cas, le revêtement est de type simili-cuir en polyuréthane. Ils bénéficient également tous deux du système de balancier « rocking » permettant d’optimiser sa position de travail ou de jeu.

Crédit : Gendarmerie Nationale Crédit : Gendarmerie Nationale

Le modèle adulte livré avec ses deux coussins ajustables est affiché à 220 euros tandis que la version enfant est plus abordable, à seulement 120 euros. Le siège gaming Elite sera disponible à partir du mois d’aout, alors qu’il faudra patienter jusqu’en septembre pour acheter le siège Kids. Rien n’indique toutefois qu’ils amélioreront votre skill sur Rainbow Six.