Le Google Pixel 7 Pro semble avoir un gros problème d’écran

L’écran du Pixel 7 Pro © Google

Le Google Pixel 7 et le Pixel 7 Pro sont sortis récemment. Nous avions notamment passé le Google Pixel 7 Pro au crible, estimant qu’il était absolument merveilleux en termes de photo. Cependant, il s’avère que l’écran du modèle Pro a un problème. La batterie se draine extrêmement vite lorsque la luminosité est au maximum. C’est ce que révèlent particulièrement les forums de XDA-Developers, ainsi que d’autres utilisateurs.

Un drainage rapide de la batterie lorsque la luminosité est au maximum

À 600 nits, les quatre appareils Google Pixel 7 Pro testés par le forum oscillent entre 3,5 W et 4 W. Avec la luminosité maximale, le Google Pixel 7 Pro, évalué jusqu’à 1500 nits, atteint les 6 W. Pour référence, le Samsung Galaxy S22 Ultra utiliserait environ 2 W à 600 nits et 4 W à environ 1000. Notre confrère évoque un drainage de la batterie de 50 % à 10 % en l’espace de quelques minutes, une fois à l’extérieur.

En revanche, la consommation d’énergie excessive de l’affichage n’est pas le seul problème relevé par nos confrères. Prasad Naik de GSMArena a souligné, sur Twitter, que l’écran restait actif pendant une courte période, même après l’avoir éteint. Ce problème semble être, lui aussi, rencontré par beaucoup d’utilisateurs.

« Il n’est pas clair pour le moment s’il s’agit d’un bogue ou si cela peut être corrigé en désactivant certains paramètres » indiquent nos confrères d’XDA-Developers.

Le problème semble donc être exclusif au Google Pixel 7 Pro. On ne sait pas, à ce stade, si Google sera en mesure de rendre la dalle plus efficace avec une mise à jour logicielle ou non.

Source : XDA-Developers