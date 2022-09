Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro : date de sortie, prix, caractéristiques, on vous dit tout

L’annonce des Pixel 7 et Pixel 7 Pro est attendue pour octobre. A quelques semaines de l’évènement de Google, on fait le point sur tous les éléments que l’on connaît du Pixel 7 Pro.

Le Pixel 7 Pro s’annonce comme le plus impressionnant des deux smartphones que présentera Google cet automne. Compte tenu de sa taille et de ses spécifications, on s’attend bien à ce qu’il attaque de front les iPhone 14 Pro (on vous explique ici ses différences avec l’iPhone 13 Pro), Galaxy S22 Ultra et autres haut de gamme du moment.

Pixel 7 et Pixel 7 Pro ©Google

Comme chaque année, la sortie d’un nouveau Pixel est attendue. Elle est synonyme de renouveau. Par la photo, un processeur maison (Tensor) ou un capteur de reconnaissance faciale (Soli), Google a année après année poussé des innovations technologiques sur le marché des smartphones.

Elles lui ont fait gagner ses lettres de noblesse dans le secteur. Et bien qu’on ait eu un avant-goût des Pixel 7 et Pixel 7 Pro lors de la Google I/O de 2022, on attend fébrilement de découvrir ce que le constructeur américain a mijoté pour sa gamme 2022-2023.

Mais voilà, on ne sait encore que peu de choses de ces Pixel 7. Contrairement aux Pixel 6, les fuites sont plus maîtrisées. Néanmoins, à quelques encablures de leur présentation, les spécifications des appareils ne devraient pas tarder à filtrer. Nous vous livrons ici tout ce que l’on en sait.

Quelle est la date de sortie des Pixel 7 et Pixel 7 Pro ?

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront présentés le 6 octobre prochain lors d’un évènement new-yorkais. Une conférence qui sera pour Google l’occasion de « dévoiler les dernières nouveautés de notre famille de produits ». Dès lors, on ne sera pas limité aux Pixel 7 et 7 Pro, mais on verra enfin la Pixel Watch, première montre de Google.

Concernant la date de sortie effective, le bien informé Jon Prosser avance que les Pixel 7 seront disponibles dès le 13 octobre, après une période de précommande d’une semaine.

Quels sont les prix des Pixel 7 et Pixel 7 Pro ?

Le Pixel 6 Pro a été lancé à 899 € en France. Une somme importante à laquelle Google ne nous avait pas habitué. On imagine que son successeur, le Pixel 7 Pro, devrait se tenir au même niveau. Néanmoins, après la flambée des prix lors de l’annonce des nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Pro, difficile d’être serein. Google pourrait être tenté de gonfler ses tarifs. Idem pour le Pixel 7. Son prédécesseur, le Pixel 6, avait été commercialisé à 649 €.

Les tarifs des matières premières flambent et les produits finis sont fortement impactés. Il y a peu, Sony a annoncé qu’il augmentait de 50 € le prix de sa PS5. Google pourrait lui aussi alourdir la facture.

Néanmoins, avec un iPhone 14 à 1019 € et un iPhone 14 Pro à 1329 €, cela laisse de la marge à Google qui au final était loin d’être le plus cher de sa catégorie avec le Pixel 6 Pro.

Pixel 7 Pro et Pixel 7 ©Google

A quoi ressemblent les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ?

Google a totalement revu le look de ses smartphones avec sa sixième génération. Une apparence distinctive a fait son apparition avec un bandeau horizontal arrière.

Cette proéminence contenant le module photo des Pixel 6 et Pixel 6 Pro perdurera sur les Pixel 7 et donc le 7 Pro, comme l’ont montré les clichés partagés par Google.

Néanmoins, la finition changerait avec de l’aluminium pour cette barre, à la place du verre qui garnit celle des Pixel 6, si l’on en croit une vidéo postée par Gadgetfull BD début septembre.

Lol, someone already unboxed a real, retail ready Google Pixel 7 Pro 😅 I'm so looking forward to seeing something other than this black color. https://t.co/Bl8Lnn65yI pic.twitter.com/fIpZ0YBTmi — M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) September 3, 2022

De plus, les capteurs grand-angle et ultra grand-angle semble assemblé en un espace alors que le téléobjectif du Pixel 7 Pro est à part, tout comme le flash led.

Une vidéo de Unbox Therapy met en valeur une différence de taille. Les Pixel 7 seraient plus compacts que les Pixel 6 : 74,92 mm de large pour le Pixel 6 contre 73,2 mm pour le Pixel 7. Idem pour le poids puisque la nouvelle génération perdrait 10 grammes sur la balance, pour 195 g pour le Pixel 7.

Le régime du Pixel 7 Pro ne serait pas aussi draconien avec un seul gramme perdu comparé au Pixel 6 Pro. Pire, il serait plus large. On passerait de 75,89 mm à 76,68 mm. Cependant, on gagnerait très légèrement en épaisseur avec 0,2 mm en moins.

Quel écran pour les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ?

6,7 pouces, Google conserverait la dalle Oled du Pixel 6 Pro sur son Pixel 7 Pro. Un affichage qui prend en compte un rafraîchissement dynamique de 10 à 120 Hz. D’autres constructeurs descendent jusqu’à 1 Hz, ce qui permet d’accroître l’autonomie. On peut espérer que Google suive le même cheminement. En outre, Google aurait revu la luminosité maximale de la dalle qui passerait de 500 à 600 nits, améliorant son utilisation en extérieur.

Pixel 7 Pro ©Gadgetfull BD

Concernant la dalle du Pixel 7, elle devrait être légèrement réduite, passant de 6,4 à 6,3 pouces. Aucune information sur son taux de rafraîchissement. Celui du Pixel 6 était fixe, à 90 Hz, et pouvait être désactivé pour passer à 60 Hz.

Quels capteurs photo pour les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ?

Google ne devrait pas beaucoup remanier les capteur photo de ses smartphones. Et ce n’est pas une mauvaise chose, tant les résultats obtenus sur les Pixel 6 et 6 Pro étaient probants. Nous considérons d’ailleurs toujours le Pixel 6 Pro comme l’un des meilleurs photophone de 2021.

Ainsi sur le Pixel 7 Pro, on devrait avoir trois capteurs :

Grand-angle de 50 mégapixels

Ultra grand-angle de 12 mégapixels

téléobjectif de 48 mégapixels (zoom optique x4)

Pour le Pixel 7, rien de plus simple, ce sont les mêmes capteurs, excepté le téléobjectif dont il est privé.

Mais la partie matérielle n’est qu’un aspect de la photo chez Google. Depuis son Pixel 3 qui n’avait qu’un seule capteur, Google a prouvé que des algorithmes bien développés et le machine learning font des miracles en matière de photo.

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont-ils puissants ?

Google avait inauguré son propre processeur Tensor avec ses Pixel 6. C’est un Tensor 2 qui animera les Pixel 7. Certes, le Tensor s’est montré moins performant que ses concurrent, Snapdragon 8 Gen 1 en tête. Et pourtant, Google a su prouver que la puissance brute ne faisait pas tout.

Optimisation, voilà le maître-mot, la clé de la réussite. Un savant mélange entre performance et autonomie. Là ou Qualcomm n’est pas à son aise sur les smartphones haut de gamme, Apple et Google parviennent à tirer leur épingle du jeu avec leur processeurs maison. Alors oui, le Tensor des Pixel 6 ne permet pas de jouer à Genshin Impact avec des graphismes « élevés », mais c’est à l’avantage de la batterie qui se vide moins rapidement.

D’après une photo du boot d’un prototype de Pixel 7 Pro, il serait pourvu de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une version 128 Go serait également disponible. Le modèle 512 Go serait réservé au marché américain. Et toujours pas de port microSD au programme pour étendre cette capacité.

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro auront-ils une bonne autonomie ?

Concernant la batterie, on ne peut que rappeler les propriétés de celles des Pixel 6 et 6 Pro, en l’absence de détails sur la future génération. 4614 mAh pour le Pixel 6 et 5000 mAh pour le Pixel 6 Pro. Dans les deux cas, on tient plus d’une journée d’autonomie si l’on s’abstient de jouer continuellement. Si l’on reste branché sur un jeu vidéo, l’autonomie fond en moins de 4 heures.

Qu’est-ce que l’on attend des Pixel 7 et Pixel 7 Pro ?

Capteur biométrique > c’était un problème de la génération précédente : la réactivité du lecteur d’empreinte. On espère que Google aura réglé ce souci et, en sus, apportera une reconnaissance faciale pour déverrouiller ses smartphones de 2022.

Charge rapide > avec du 30 Watts, difficile de considérer les Pixel 6 comme des appareils qui se chargent vite : 50% en 35 minutes. Et encore faut-il avoir le câble USB-C officiel, sinon c’est 36% en une heure. Bref, si Google s’attardait à considérer les avancées de la concurrence en la matière, ce serait idéal. Chez Oppo, on met un peu plus de 10 minutes pour récupérer 50% d’autonomie (Find X5 Pro), quand chez OnePlus, il suffit de 20 minutes pour regonfler de 1 à 100% la batterie du OnePlus 10T.