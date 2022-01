Le grand amour de Luke Skywalker révélé par la nouvelle série Star Wars

Le nouvel épisode de The Book of Boba Fett présente le grand amour de Luke Skywalker dans une scène passée inaperçue.

Un personnage coupé dans la trilogie originale – Crédit : Lucasfilm

Depuis plusieurs jours, les fans de Star Wars découvrent la nouvelle série de Disney+ : The Book of Boba Fett (Le Livre de Boba Fett en VF). Un programme centré sur le plus populaire des chasseurs de primes dont la présence a été dévoilée dans The Mandalorian. L’occasion d’en apprendre plus sur l’univers à la mythologie déjà très riche. Pour les retardataires, vous pouvez retrouver le trailer pour découvrir les images de la série. Une série dans laquelle l’identité du grand amour de Luke Skywalker se présente aux spectateurs. Un personnage apparu dans The Book of Boba Fett à la grande surprise des fans !

Luke Skywalker rêve encore d’être avec son amour de l’époque

Camile Marstrap et son compagnon dans The Book of Boba Fett – Crédit : Lucasfilm

La nouvelle trilogie se présentait comme le terrain idéal pour présenter une vie de famille pour Luke Skywalker. Après tout, le héros original de Star Wars méritait un repos bien mérité. Beaucoup se demandaient même si le Jedi allait épouser Mara Jade, comme dans l’Univers Expanded (qui n’est pas canon). Le roman Les Derniers Jedi de Jason Fry, se déroulant pendant le film éponyme, présente cependant son grand amour de l’époque.. Et cette dernière apparaît également dans le nouvel épisode de la dernière série Star Wars : The Book of Boba Fett.

Dans cette scène, la jeune femme est accostée par un gang de motards à la station Tosche. Fort heureusement, Boba Fett intervient et remporte le combat. Pour ceux qui ne connaissent pas le grand amour de Luke Skywalker, il s’agit de Camie Marstrap. Le « couple » apparaît dans une scène supprimée de l’épisode Un nouvel espoir de George Lucas car jugée… trop explicite. Si cette dernière termine finalement avec Fixer, Luke Skywalker l’aime toujours.

Dans le roman Les Derniers Jedi, on apprend que Luke Skywalker, exilé sur Ahch-To, pense toujours à Camie Marstrap. Le Jedi fait même un rêve dans lequel il l’épouse, choisissant de ne jamais épouser son destin de sauver de la galaxie.

Source : CBR