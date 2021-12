Le livre de Boba Fett : le chasseur de prime reprend du poil de la bête dans ce nouveau trailer

Après nous avoir livré les secrets de son tournage, Disney + nous a donné un autre petit avant-goût de ce qui nous attend avec une nouvelle bande-annonce intitulée « Le retour ». La bande-annonce met en lumière le retour de l’ancien chasseur de primes Boba Fett (Temuera Morrison) dans la ville de Mos Eisley, autrefois dirigée par le tristement célèbre Jabba le Hutt.

Le retour de Boba Fett – Crédits : Disney +

La bande-annonce précédente du livre de Boba Fett s’appuyaient fortement sur l’histoire de Boba Fett (Temuera Morrison) et Fennec Shand (Ming-Na Wen) tentant de prendre le contrôle de l’empire de Jabba The Hutt, après la chute de l’Empire et les événements de The Mandalorian

Boba Fett revient de loin

Cependant, si cette dernière bande-annonce reprend pour l’essentiel des images de la précédente, elle plus axée sur la réapparition de notre chasseur de prime avec de nombreux indices indiquant que nous reviendrons sur la façon dont il a trompé la mort après le retour du Jedi !

Boba Fett, le retour : bande-annonce

Nous pouvons en effet déjà l’apercevoir dans de ce qui semble être un bac à bacta, le genre de capsule de guérison futuriste qui permet une guérison accélérée dans l’univers Star War.

Le Rancor : le monstre de Jabba The Hutt est t-il de retour ?

La nouvelle bande-annonce de The Book of Boba Fett nous laisse entrevoir le retour possible du Rancor. Car à la fin de ce clip d’une minute, on peut surprendre le temps d’un clin d’œil, Bobba et Fennec se pencher sur la Fosse du monstre. Le monstre a-t-il survécu ?

La créature est un reptile bipède massif de la taille d’un ours, avec d’énormes crocs et de puissantes griffes. Le Rancor est apparu pour la première fois dans Le Retour du Jedi dans un antre situé sous l’espaceur gaba trône. Et Jabba n’hésitait pas à livrer ses contradicteurs en déjeuner à la créature. Puis, lorsque Luke Skywalker, en mission pour sauver Han Solo (qui était gelé dans de la carbonate à la fin du film précédent), fut jeté dans la fosse, il réussit à tuer le Rancor au grand dam de son entraîneur.

Le Rancor (figurine) – Crédits : Lucasfilms

Nous sommes tous impatients de savoir si Bobba abandonne réellement sa carrière de chasseur de primes et parvient à prendre le contrôle du monde criminel sur Tatooine.

On rappelle que la série produite par Jon Favreau, Robert Rodriguez, Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson, comportera 7 épisodes et débarque en avant-première sur Disney+ le 29 décembre

Source : Gizmodo