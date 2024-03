The Acolyte : la série Star Wars dévoile enfin sa date de sortie française

Dans quelques mois, Disney+ diffusera The Acolyte, nouvelle série Star Wars qui se déroulera pendant la Haute République. La plateforme de SVOD vient de révéler sa date de sortie. Le programme commencera sa diffusion le 5 juin prochain dans nos contrées.

Les séries Star Wars sont désormais bien établies sur Disney+. Mais en 2024, deux nouvelles venues vont s’inviter dans le catalogue de la plateforme de streaming. Outre Skeleton Crew, les abonnés pourront bientôt découvrir The Acolyte. Fin février, Collider affirmait que le programme commencerait sa diffusion le 5 juin prochain. Le compte X officiel de la franchise vient de dévoiler l’affiche de la série qui confirme cette date de sortie.

Après une très longue attente, The Acolyte s’apprête enfin à dévoiler ses secrets. La version française du poster indique que les abonnés français découvriront le début de la série le 5 juin, soit un jour plus tard qu’aux Etats-Unis. Comme à l’accoutumée, les huit épisodes seront dévoilés progressivement chaque semaine jusqu’au final.

The Acolyte sera diffusé à partir du 5 juin prochain

“A l’âge de la lumière, l’obscurité s’étend”, peut-on lire sur l’affiche fraîchement dévoilée. Cela fait référence directement à la temporalité de la série. Pour rappel, celle-ci se déroulera à la fin de la Haute République, une période souvent qualifiée d’âge d’or des Jedi. Bien des années avant La Menace Fantôme, un Maître Jedi et son ancienne padawan enquêtent sur une série de crimes, ce qui va les confronter à des forces bien plus redoutables que prévu.

Des forces émergeantes du côté obscur seront ainsi à l’œuvre dans la série qui prendra la forme d’un thriller. Celui-ci devrait être raconté en partie du point de vue des Sith, selon l’actrice Dafne Kyne, ce qui serait une première dans l’histoire de la franchise. Nombre de fans espèrent notamment croiser la route de Dark Plagueis, le célèbre mentor de Palpatine. D’après la chronologie, sa présence dans la série serait tout à fait plausible.

Dans une seconde publication, le compte X officiel de Star Wars a promis que la bande-annonce de The Acolyte serait diffusée ce mardi. Nous pourrons donc enfin découvrir les premières images de cette série intrigante qui reste pour le moment encore très mystérieuse. Pour tout savoir sur The Acolyte, consultez sans plus tarder notre dossier spécial.