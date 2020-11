Star Wars : Le Holiday Special est absent de Disney+ pour une bonne raison…

Le Holiday Special de 1978 est… gênant – Crédit : Lucasfilm

Disney+ propose un large panel de programmes, dont les productions Star Wars, idéales pour le confinement. Car la firme étasunienne possède Lucasfilm et aura mis en chantier la série The Mandalorian pour sa plate-forme, dont la figure culte, Baby Yoda, a accompagné les astronautes de SpaceX dans l’espace. Et en raflant Star Wars, Disney a également dévoilé un Holiday Special pour les fêtes sur le thème LEGO, souhaitant rattraper le naufrage du précédent. Un programme décrié, moqué, pour sa piètre qualité. Et si le Holiday Special originel n’est pas sur Disney+, c’est pour une bonne raison !

Le Holiday Special est unanimement détesté par les fans

Son absence de Disney+ n’est pas une surprise : le programme est extrêmement mauvais. Cet épisode spécial a été diffusé par CBS en 1978, considéré comme bizarre et incohérent. A la place, Disney+ diffuse, pour les fêtes, un Holiday Special sur le thème LEGO, beaucoup plus réussi.

Le Holiday Special de 1978 a été réalisé par Steve Binder pour créer l’attente autour de l’Empire contre-attaque qui devait sortir plus tard. C’est notamment dans ce programme que l’on aperçoit pour la première fois un certain Boba Fett, également présent dans The Mandalorian. L’intrigue parle d’un jour férié Wookie et le retour de Chewbacca auprès des siens. Le Holiday Special prend la forme d’une comédie à sketchs très peu inspirée, et globalement… horrible.

Ci-dessus, sans doute la scène la plus moquée du Holiday Special. Le père de Chewbacca est connecté à un casque de réalité virtuel et voit apparaître Diahann Carroll (ndlr : chanteuse et actrice afro-américaine). S’en suit des allusions sexuelles et vaseuses : étrange, pour un programme familial.

Mark Hamill, aka Luke Skywalker, était horrifié par le scénario du Holiday Special selon Insider. George Lucas, créateur de Star Wars, partage ces regrets et a demandé à l’acteur une faveur en apparaissant dans ce programme pour les fêtes, en 1978.

Si j’avais du temps et un marteau, je traquerais chaque copie pirate du Holiday Spiecial pour les détruire.

– George Lucas, lors d’une convention

George Lucas a également demandé à ce que le programme ne soit plus jamais diffusé… et a obtenu gain de cause. Seules des copies pirates subsistaient à l’époque, et désormais sur la toile.

Même C-3PO déteste cet Holiday Special

Le Holiday Special sur le thème LEGO est beaucoup plus réussi – Crédit : Lucasfilm

Anthony Daniels, qui incarne C-3PO et un petit clin d’œil au personnage dans The Mandalorian, déteste aussi ce programme. L’homme se dit heureux du nouvel Holiday Special sur le thème LEGO de Disney+, et le considère comme une thérapie. Anthony Daniels prête de nouveau sa voix à C-3PO, cette fois-ci sous forme d’animation.

J’adore l’irrévérence que LEGO apporte, qu’importe le produit, vous ne pouvez pas être sérieux quand vous êtes un petit jouet (…) C’est pourquoi lui, cet Holiday Special de Star Wars sur le thème LEGO, vous permettra de vivre des aventures étranges, de rencontrer des gens que vous ne rencontriez normalement pas dans la même pièce, et ça marche.

– Anthony Daniels

Le Holiday Special de Star Wars sur le thème LEGO est dès à présent disponible sur Disney+.

Source : ScreenRant