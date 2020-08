Le jeu Chrome Dino s’améliore grâce aux mods violents de Dino Swords

Le jeu de course Chrome Dino, que Google cache dans le navigateur Internet Chrome, est un bon moyen de passer le temps lorsque votre ordinateur n’est pas connecté à Internet.

On peut néanmoins dire du jeu qu’il est répétitif et on peut vite s’en lasser, à moins de vouloir absolument battre son record personnel. Une nouvelle version du jeu vient corriger cela.

Crédit : MSCHF

Dino Swords, une version personnalisée de Chrome Dino, développée conjointement par MSCHF et 100 Thieves, permet au T-Rex pixelisé de se défendre face à ses obstacles. Récemment, c’est Microsoft Edge qui avait ajouté à son navigateur un jeu plus complet que celui de Google Chrome.

Dans cette version, votre dinosaure fait la même chose dans l’autre : il saute au-dessus des cactus. Mais cette fois, il a tout un arsenal à sa disposition. Pour être précis, le jeu Dino Swords offre à votre T. Rex 26 armes et objets différents que vous pouvez utiliser pour éviter les cactus en les détruisant. De plus, fonction de ce que vous attrapez, vous pouvez même activer des bonus comme ralentir le temps.

De nombreuses armes rendent hommage à des jeux vidéo emblématiques, certaines sont pleinement fonctionnelles et d’autres sont complètement inutiles. Il y a même certains easter eggs qui sont assez difficiles à débloquer.

Un tournoi est en cours !

L’arsenal introduit dans le jeu est complètement déjanté, mais l’équipe de 100 Thieves espère que les personnes qui joueront au jeu en feront bon usage. Il y a « des prix géniaux pour les personnes qui sont capables de montrer qu’elles sont les meilleurs joueurs de Dino Swords au monde« . Les joueurs ont encore 5 jours pour battre le record des autres participants. Les 10 joueurs ayant les meilleurs scores recevront une vidéo de 100 Thieves, les prochains vêtements de l’équipe, un prix Dino Swords ainsi qu’un maillot personnalisé avec leur nom. Il y a quelques jours, c’est un tournoi Fortnite anti-Apple qui a eu lieu.

Source : 100 Thieves