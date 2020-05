Edge : Microsoft ajoute un jeu de surf plus complet que le T-Rex de Chrome

Crédits : Microsoft

Tout le monde connait maintenant l’easter-egg que Google a caché dans Chrome. Quand l’accès Internet est hors-service, il suffit d’appuyer sur la barre Espace pour lancer le jeu. Il faudra aider le T-Rex à sauter au-dessus des cactus et éviter les ptérodactyles. Microsoft ne pouvait pas rester les bras croisés.

Pour continuer de « surfer » sans Internet

En février, lors du changement de logo de son navigateur fonctionnant désormais avec le moteur Chromium, Microsoft avait ajouté un jeu de surf dans Edge. L’idée est bien évidemment un jeu de mots : continuer de « surfer » sans Internet. Jusqu’ici, il était réservé aux testeurs qui se sont inscrits au programme Edge Insider. Le jeu est maintenant disponible à tous, à condition évidemment d’avoir mis à jour Edge dans sa dernière version.

Pour le lancer, il suffit de couper son accès à Internet et d’afficher une page. Celle-ci affichera le message d’erreur « ERR_INTERNET_DISCONNECTED » et affichera en bas un bouton proposant de jouer à un jeu en attendant qu’Internet refonctionne. Sinon, pour les plus geeks, il suffira de taper edge://surf dans la barre d’adresse. Le jeu très coloré se lancera alors en plein écran, beaucoup moins discret que le T-Rex de Chrome quand on est sur son lieu de travail. Il n’est pas sans rappeler SkiFree sorti en 1991 et ajouté à l’époque par Microsoft dans son Entertainement Pack et qui a depuis été porté en HTML 5.

Le jeu est très complet avec 3 modes de jeu et son design pixelart ravira les fans de retrogaming. Après avoir choisi le look de son surfeur, il suffira d’appuyer sur Espace pour lui faire prendre la vague. Il faudra éviter les récifs, échapper aux monstres marins et collecter pièces et bonus. Il est possible de jouer au clavier, à la souris, mais aussi avec une manette et même avec le contrôleur adaptatif conçu par Microsoft pour les personnes en situation de handicap.

Source : The Next Web