Le Jeu de La Dame : La présence de comics anachroniques intrigue les fans

Si Le Jeu de La Dame brille par la qualité exceptionnelle de sa reconstitution historique, une erreur de taille s’est pourtant glissée dans une des séquences. En effet, lorsque Beth se rend dans une pharmacie, on remarque un support rempli de comics des années 80. Or la scène se déroule en 1963. Le lettriste Pat Brosseau est à l’origine de cette étrange découverte.

Quand un anachronisme se glisse dans Le Jeu de La Dame – Crédit : Netflix

Son verdict est sans appel. « Cette scène est censée se dérouler en 1963 ! Mais je vois des bandes-dessinées Avengers, Deathstroke et Spider-Man des années 80 et 90 ! » écrit ainsi Brosseau sur son compte Twitter.

Le Jeu de La Dame se met à dos les fans de bandes-dessinées

Parmi les bandes-dessinées présentes sur le support, on trouve notamment des numéros de Peter Parker, The Spectacular Spider-Man et Star-Brand. Or, ces deux éditions sont respectivement parues en 1976 et 1987 ! Il n’en fallait pas davantage pour sonner la révolte chez les fans du genre ! Certains ont appelés à se liguer contre le programme à succès de Netflix.

STARTING A CLASS ACTION LAWSUIT NOW https://t.co/O11ApiSx2n — Patton Oswalt (@pattonoswalt) November 21, 2020

Ce n’est pas la première fois qu’une erreur de réalisation est pointée du doigt dans le programme. En effet, plusieurs spécialistes ont également noté des problèmes manifestes dans plusieurs scènes. Lors de l’une des parties, Beth discute avec son adversaire pour le déstabiliser. Hors cela est strictement interdit par le règlement des tournois d’échecs. Autre erreur notable : la vitesse à laquelle jouent Beth et ses adversaires. Dans les règles classiques, les joueurs disposent de deux heures pour jouer quarante coups. Mais à ce rythme, la série aurait certainement traîné en longueur. Les séquences de jeu sont donc intensifiées pour impliquer le spectateur dans le suspens !

Ce n’est pas la première fois qu’un programme proposé par Netflix se prend les pieds dans les anachronismes et les erreurs. The Crown vient aussi de se faire épingler par les fans de la série. Un bus des années 2000 s’est glissé dans une photo promotionnelle de la nouvelle saison, alors que celle-ci se concentre sur les jeunes années de Lady Di ! On se souvient aussi du gobelet Starbucks dans Game of Thrones ou de la bouteille en plastique sur le poster de Downtown Abbey .

C’est à se demander si ces actes manqués ne sont pas volontaires pour créer de la communication virale autour des programmes à succès de la plateforme. Qu’importe, les amoureux du Jeu de La Dame ne boudent pas leur plaisir devant l’exceptionnelle qualité du programme !

Source : CBR