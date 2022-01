Le Livre de Boba Fett : une incohérence fâcheuse s’est glissée dans le dernier épisode

Le Livre de Boba Fett – Crédit : Disney+

Les critiques pleuvent sur Le Livre de Boba Fett, la dernière émanation de l’univers Star Wars actuellement diffusée sur Disney+. Et ce n’est pas cette incohérence chronologique qui va lui permettre de redorer son blason. Lors de l’épisode 4, fraîchement dévoilé, le fils de Jango décide de retourner voir le Sarlacc dans un but bien précis, celui de remettre la main sur son armure en beskar.

Problème, l’épisode 1 nous montre Boba sortir péniblement des entrailles du monstre. Et celui-ci est bel et bien affublé de son attirail de choc, encrassé par le sable. De quoi faire tiquer des fans, à cheval sur la cohérence de la chronologie. « Le mec en est sorti avec son armure et il croit que le Sarlacc lui a piquer son armure avec ses tentacules quand il était inconscient ???? C’est débile… », déplore ainsi l’internaute @theant79 sur Twitter.

La mémoire en dents de scie de Boba Fett

Après s’être éloigné du monstre, Boba tombe dans les pommes. Jusqu’au moment où des Jawas surgissent, bien décidés à le dépouiller de son armure. Boba se réveille alors brusquement mais l’une des petites créatures capuchées s’empresse de l’assommer. Le personnage passera ensuite proche de la mort avant d’être capturé par les Tuskens qui finiront par l’accepter dans la tribu.

Pour tenter d’apporter de la cohérence au récit du Livre de Boba Fett, il est d’ailleurs difficile d’invoquer une perte de mémoire causée par les épreuves traumatisantes qu’il subit. Et pour cause, le personnage revit tous ses souvenirs lorsqu’il est plongé dans la cuve à bacta. C’est d’ailleurs le biais scénaristique qui nous permet de comprendre son parcours.

Quoi qu’il en soit, le sujet ne devrait plus être évoqué dans la suite de la série qui va visiblement se concentrer sur le moment présent. D’autant que la saison 2 de The Mandalorian nous apprend déjà comment Boba récupère son armure.