Star Wars : Le Livre de Boba Fett révèle quelques secrets avant sa sortie

Star Wars : Le Livre de Boba Fett va prendre la relève de The Mandalorian en débarquant sur Disney+ en décembre 2021. La série va naturellement se concentrer sur Boba Fett, l’un des personnages mythiques de la saga Star Wars, et pourrait offrir quelques apparitions de Din Djarin, renforçant son lien avec The Mandalorian.

Boba Fett, chasseur de primes mythique de la saga Star Wars, est une icône découverte pour la première fois en 1980 dans L’Empire Contre-Attaque. Mystérieux, énigmatique, on ne sait pas grand chose de lui. Cela va bientôt changer avec la sortie de la série dédiée au personnage à la fin de l’année. Tout bien considéré, Boba Fett apparaît dans peu de scènes dans la trilogie originale de Star Wars – et prononce encore moins de répliques. C’est donc surtout son armure emblématique truffée de gadgets et son talent impitoyable pour abattre ses cibles qui ont fait instantanément de lui le chouchou des fans. Il réapparaît dans L’Attaque des clones, deuxième épisode de la prélogie de Georges Lucas, avec son père Jango Fett (joué par Temuera Morrison), pour expliquer ses origines.

Retour fracassant de Boba Fett dans The Mandalorian

Mais c’est dans la deuxième saison de The Mandalorian que Boba Fett a affolé les fans (spoiler) : dans l’épisode « The Marshal », il aide Din Djarin à sauver Bébé Yoda des griffes de l’Empire aux côtés de Fennec Shand (Ming-Na Wen, vue dans Mulan). Et dans la scène post-crédits du dernier épisode, on le voit carrément prendre le contrôle de l’empire criminel déchu de Jabba le Hutt, bien après le Retour du Jedi. Non seulement Boba Fett est bien vivant, mais il semble décidé à implanter sa marque dans l’univers porté aujourd’hui par Disney.

Il a fallu attendre cet épisode pour que soit confirmée la survie du chasseur de primes, qu’on croyait avoir été « digéré pendant mille ans de souffrances » après être tombé dans le Sarlacc dans Le Retour du Jedi. Disney s’est alors décidé à explorer son coin de la galaxie en produisant la première saison du Livre de Boba Fett. La série très attendue se penchera donc sur la vie du chasseur de primes après L’Empire contre-attaque.

Star Wars : Le Livre de Boba Fett : une série spin-off qui n’est pas la suite de The Mandalorian

Attention toutefois : Le Livre de Boba Fett n’est pas la troisième saison de The Mandalorian. La pré-production de cette dernière vient justement de commencer, parce qu’il a fallu attendre que le spin-off sur Boba Fett ait terminé sa production. Les deux séries sont bien distinctes, mais il est probable que Din Djarin fasse son apparition dans Le Livre de Boba Fett, comme ce dernier l’a fait dans The Mandalorian. Le spin-off devrait se concentrer sur les efforts du chasseur de primes pour prendre le contrôle de l’empire du crime que Jabba le Hutt a laissé derrière lui, et offrir également de nombreux flashbacks sur ce que Boba Fett est devenu depuis Le Retour du Jedi. De nombreux personnages secondaires orbitent en effet autour de lui : son ancien mentor Aurra Sing, évoqué dans Solo : A Star Wars Story ; Cad Bane, un autre chasseur de primes de la Guerre des Clones, peut-être toujours en activité. Et pourquoi pas 4-LOM, Zuckuss, Bossk, IG-88 et Dengar, les mercenaires engagés par Dark Vador aux côtés de Fett pour chasser le Faucon Millenium dans L’Empire contre-attaque.

Temuera Morrison dans le rôle titre, Jon Favreau à la production

Sans surprise, Temuera Morrison est de retour dans le rôle de Boba Fett. L’acteur a incarné le chasseur de primes dans The Mandalorian, ainsi que son père Jango dans L’Attaque des clones. Jango fut le modèle des Clone Troopers qui ont combattu pour l’Ancienne République lors de la Guerre des Clones. En échange de son matériel génétique, Jango a demandé aux cloneurs de Kamino de créer Boba, une version non modifiée de lui-même, afin d’avoir un fils à lui. Georges Lucas, dont on connaît le souci du détail, a fait doubler en 2004 par Morrison toutes les répliques de Boba Fett prononcées à l’origine dans L’Empire contre-attaque par Jason Wingreen.

Ming-Na Wen reprendra son rôle de chasseuse de primes Fennec Shand. Derrière la caméra, on retrouvera l’équipe de The Mandalorian, dont Jon Favreau et Dave Filoni à la production, et Robert Rodriguez à la réalisation. Temuera Morrison a confirmé dans une interview à Rotten Tomatoes que « de merveilleux réalisateurs ont été impliqués » dans le tournage des épisodes de la série. Leur identité est bien sûr encore inconnue à ce jour. Ces derniers secrets seront révélés en décembre 2021, lors de la sortie de la série sur Disney+.

