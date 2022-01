Le Livre de Boba Fett : Temuera Morrison et Ming-Na Wen réagissent aux critiques

En cours de diffusion sur Disney+, Le Livre de Boba Fett est loin de faire l’unanimité. Des téléspectateurs ont notamment fustigé certains choix scénaristiques sur les Tuskens et l’existence d’un gang de motards façon Power Rangers. Voici comment Temuera Morrison et Ming-Na Wen répondent aux critiques.

Temuera Morrison et Ming-Na Wen dans Le Livre de Boba Fett – Crédit : Disney+

Le Livre de Boba Fett est un spin-off de The Mandalorian, actuellement en cours de diffusion sur Disney+. La série raconte comment le chasseur de primes tente de s’imposer sur Tatooine après s’être assis sur le trône autrefois occupé par Jabba le Hutt. En parallèle, plusieurs flashbacks reviennent sur les aventures de Boba après que ce dernier a réussi à se sortir des entrailles du Sarlacc.

Les critiques sur le programme ont rapidement émergé sur les réseaux sociaux (attention spoilers). Lors des retours en arrière, Boba est notamment adopté par une tribu de Tuskens. L’occasion d’en apprendre plus sur les coutumes des hommes des sables, dépeints dans les films comme des brutes sanguinaires sans foi ni loi. Apporter un brin d’humanité à ces autochtones a été salué par les fans. Mais certains ont toutefois regretté leur mort très brutale, fustigeant le fait que Boba se contente de brûler leurs corps.

Le Livre de Boba Fett ancre les traditions de Tatooine

Interrogé lors d’un panel organisé par la Television Critics Association, Temuera Morrison et Ming-Na Wen ont explliqué qu’il s’agisait d’un cérémonial habituel sur la planète. L’acteur a toutefois voulu marquer le coup en prolongeant la séquence d’hommage à sa famille d’adoption. « J’ai lu [dans le script que] nous jetions simplement les cadavres sur le feu et j’ai demandé : ‘Oh, attendez, il faut que nous mettions plus de cérémonie dans cette scène ».

« Il y a ce désir cérémonieux sur Tatooine de brûler les corps au lieu de les laisser à l’air libre dans le désert », précise de son côté l’interprète de Fennec Shand. Et d’évoquer la crémation des jawas dans l’épisode IV pour appuyer son propos. Une autre référence discrète à la trilogie fondatrice s’est d’ailleurs glissée dans Le Livre de Boba Fett.

Par ailleurs, les acteurs ont été interrogés sur la présence farfelue d’un gang de motards haut en couleur. Certains ont même comparé les personnages cyborg à des Power Rangers. « C’est une référence aux marottes de George Lucas : les Mods des années 60 à qui son film American Graffiti rendait hommage. C’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur Tatooine », indique Ming-Na Wen. Quant à Temuera Morrison, il semble plutôt sceptique même s’il salue le côté travailleur des acteurs derrière les motards. « Certaines choses sont hors de notre contrôle. Nous ne pouvons pas dire en tant qu’interprètes : ‘Nous ne voulons pas travailler avec ces gens' », explique-t-il.

