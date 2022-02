Le Livre de Booba Fett confirme cette grosse théorie sur Luke Skywalker

Une théorie confirmée dans Le Livre de Boba Fett – Crédit : Lucasfilm

Le Livre de Boba Fett touche à sa fin sur Disney+ et désormais, les fans de Star Wars attendent plusieurs autres séries. Parmi les productions surveillées, impossible de ne pas citer Obi-Wan Kenobi. Un programme se déroulant entre l’épisode 3 et 4 dans lequel Ewan McGregor et Hayden Christensen reprennent les rôles respectifs du Jedi et de Dark Vador. Mais en attendant, le Livre de Boba Fett confirme une théorie des fans. Sur le site officiel de Star Wars, on découvre que le bâtiment en construction est bien celui que vous pensez…

Le temple Jedi de Luke Skywalker en pleine construction

Le site starwars.com a publié un récapitulatif des moments forts du sixième épisode du Livre de Boba Fett. Un épisode dans lequel revient Luke Skywalker, jeune, avec une voix numérisée. Et l’occasion de confirmer que l’édifice en construction est bien le temple du Jedi !

On lit : « Nous avons vu le temple de Luke dans les comics et au cinéma. Même si cette bâtisse était surtout composée de décombres et de flammes dans Les Derniers Jedi. Nous revenons dans le passé pour découvrir l’école à ses débuts avec des droïdes en train de placer chaque pierre ».

La bâtisse périt sous les flammes dans Les Derniers Jedi

Le temple de Luke Skywalker disparaît dans Les Derniers Jedi – Crédit : Lucasfilm

Ce temple Jedi apparaît pour la première fois dans Les Derniers Jedi. On entend parler du lieu très rapidement dans Le Réveil de la Force. Les pauvres élèves de Luke Skywalker ont été massacrés par son neveu, Kylo Ren, suite à une énorme dispute. Le camp d’entraînement du maître Jedi disparaît sous les flammes.

Avant sa destruction, le temple consistait à une immense flèche centrale avec de petites habitations autour. Ces derniers n’apparaissent pas dans Le Livre de Boba Fett. On trouve une seule cabane dans la série avec plusieurs robots ouvriers et le fameux R2-D2.

Source : CBR