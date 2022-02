The Mandalorian : la voix de Luke Skywalker était synthétisée par ordinateur, les fans pètent un câble

ATTENTION, SPOILERS des séries The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett. Si Luke Skywalker apparaît dans les deux spin-offs de Star Wars, sa voix, rajeunie, était en fait synthétisée par ordinateur. Une nouvelle que vient de confirmer Jon Favreau et qui n’aura pas du tout plu aux fans.

Luke Skywalker dans The Mandalorian

On ne va pas se le cacher, la réalisation de Luke Skywalker dans l’épisode 6 de la série Le Livre de Boba Fett était incroyable. Qu’il s’agisse de sa voix, son attitude, ses mimiques, ses habits ou son physique, les scènes avec lui nous auront mis des frissons pendant de longues minutes où nous sommes restés bouches bées, heureux de revoir ce personnage si emblématique à l’écran. Sans parler du petit Grogu, toujours aussi mignon, qui nous avait, lui aussi, beaucoup manqué.

Comme l’avait indiqué Jon Favreau (le réalisateur des deux spin-offs) Mark Hamill ne s’était ni occupé de faire la motion capture de son corps, ni le doublage de sa propre voix. Non : le visage de Luke Skywalker provenait d’un deep fake très réussi et sa voix avait simplement été synthétisée par ordinateur, comme nous vous l’avions évoqué. Si nous avions trouvé le résultat à la fois bluffant et extrêmement crédible, certains fans ne sont pas du tout du même avis.

La voix de Mark Hamill était faite par ordinateur et ça ne plaît pas aux fans

L’apparition de Luke Skywalker dans la saison 2 de The Mandalorian était une énorme surprise. Son arrivée marquait la fin de la mission de Din Djarin (Pedro Pascal) pour placer Grogu sous la protection des Jedi. Pour réaliser ce caméo, Mark Hamill avait été vieilli par CGI et Max Lloyd-Jones avait servi de doublure à Luke. Aussi excitant que cela puisse paraître de voir le personnage à ce stade particulier de l’histoire de Star Wars, tout le monde n’était pas fan du timing de son apparition, certains trouvant qu’elle gâchait les adieux de l’iconique duo. Le travail VFX qui avait été fait sur Luke avait également été critiqué.

Jon Favreau a confié à Esquire que la voix de Luke avait également été entièrement synthétisée, ce qui n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu des mauvaises critiques. Le travail avait été confié au monteur sonore Matthew Wood, qui, grâce à de multiples enregistrements audio retravaillés par un réseau neuronal maison et au logiciel Respeecher, avait été capable de restituer la voix d’un Mark Hamill plus jeune, ou d’un Luke Skywalker post Retour du Jedi.

Si nous avons trouvé le résultat particulièrement convaincant (surtout dans Boba Fett), certains fans ne sont pas du même avis et le font savoir, notamment sur Twitter. Voici quelques remarques, prises sur le tas. « La raison pour laquelle la performance vocale de Fake Young Luke est tellement sans émotion est bien pire que ce que je ne le pensais » indique l’un, « Respeecher c’est bien pour faire des voix pour des jeux vidéo en évitant que ça sonne comme un robot. Mais ce n’est PAS bon pour remplacer la voix d’un acteur que toutes les personnes de la planète a déjà entendu parler des centaines de fois » dit un autre.

Pour la série Boba Fett, c’est un peu différent. Si le nom de Mark Hamill apparaît dans le générique, ScreenRant nous dit que Scott Lang était le cascadeur de Luke et que Graham Hamilton était son performance artist. C’est tout : Jon Favreau n’a pas précisé si le même processus de restitution de la voix d’Hamill avait été réutilisé dans la série ou non, même si on se doute que c’était le cas.

Et vous, qu’avez-vous pensé de la restitution de Luke Skywalker dans les deux séries ? Laquelle des deux avez-vous préférée ? Comme les critiques, avez-vous trouvé que la synthétisation de la voix de Mark Hamill était « ratée » ?

