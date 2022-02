Après Le Livre de Boba Fett : quand sortiront les prochaines séries Star Wars sur Disney+ ?

La série Obi-Wan Kenobi arrive bientôt – Crédit : Lucasfilm

La diffusion du Livre de Boba Fett étant achevée, les fans attendent fiévreusement l’arrivée de nouveaux contenus prenant corps dans l’univers Star Wars. Bonne nouvelle, plusieurs programmes vont bel et bien débouler. À commencer par la série Obi-Wan Kenobi qui devrait sortir en mai prochain. C’est un employé de Disney+ qui aurait fait la boulette en dévoilant la date de sortie sur Twitter avant de supprimer sa publication.

Pour rappel, cette série racontera les aventures du Maître Jedi entre l’épisode III et l’épisode IV. Hayden Christensen y fera notamment son grand retour dans la peau de Dark Vador.

The Mandalorian 3, Ahsoka, Andor : du lourd arrive sur Disney+ !

Après une apparition remarquée dans la série sur Boba Fett, Din Djarin n’a évidemment pas dit son dernier mot. Très attendue, la saison 3 de The Mandalorian pourrait débarquer à la fin de l’année 2022. Disney n’a pas encore communiqué officiellement à ce sujet mais cette période coïncide avec la date de sortie des précédents actes. Toujours est-il que le tournage a pris du retard à cause de la pandémie. Si bien que l’on peut craindre un report sine die. Information intéressante, la saison 3 de The Mandalorian pourrait inclure inclure des flashs-back sur le passé de Mando.

Par ailleurs, le tournage de la série Ahsoka aurait démarré en janvier, d’après les informations du site Production Weekly. On peut ainsi espérer une sortie sur Disney+ en 2023, au plus tôt. Comme son nom l’indique, ce programme fera la part belle à la Jedi Ahsoka Tano, un personnage cher aux amoureux de la série animée The Clone Wars. Celle qui était la padawan d’Anakin est déjà apparue en live-action dans The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, sous les traits de Rosario Dawson. À noter que la série Ahsoka pourrait prendre la suite de Star Wars Rebels. Ce faisant, la Jedi partirait chasser le grand amiral Thrawn.

Enfin, la série Andor suivra Cassian Andor, l’un des protagonistes principaux du film Rogue One. Emmenée par Diego Luna, la série prendra corps cinq ans avant les évènements du spin-off. Andor mettra également en scène Obi-Wan Kenobi. Concernant sa date de sortie, la série pourrait débarquer en 2022 sur Disney+. Aux dernières nouvelles, une seconde saison serait déjà dans les cartons.