Apple : les futurs MacBook Air M2 seront aussi colorés que les nouveaux iMac

Jon Prosser prétend avoir eu l’occasion de voir le châssis des futurs MacBook Air d’Apple. Selon ses sources, Apple s’inspirera de ses récents iMac pour la prochaine génération de MacBook Air, puisque ceux-ci seront également très colorés.

Nouveaux MacBook Air colorés – Crédit : Front Page Tech / YouTube

Pour protéger ses sources, Jon Prosser n’a évidemment pas pu directement partager les images des prototypes, mais a pour l’occasion demandé à un designer de créer des rendus qui se rapprochent le plus possible de ce qu’il a pu voir.

Ainsi, on découvre que les futurs MacBook Air adopteront la même palette de couleurs que les iMac, mais également un design plat comme le MacBook Air M1 actuel. De plus, on retrouvera un port USB-C de chaque côté de l’ordinateur portable. Sur ce modèle, Apple aurait fait le choix d’inclure un clavier blanc plutôt que noir. Jon Prosser a également la certitude que les bordures autour de l’écran seront également blanches, comme c’est le cas sur les nouveaux iMac. Enfin, sur le dessous de l’appareil, Apple laissera tomber les patins pour deux bandes en caoutchouc.

Certains aspects des futurs MacBook Air sont encore inconnus

Bien qu’il ait pu avoir un premier aperçu du châssis de l’ordinateur portable, Jon Prosser n’a encore aucune information concernant l’écran du prochain MacBook Air. Par conséquent, l’écran que l’on voit sur les rendus pourrait être modifié sur la version finale.

Enfin, on sait qu’Apple pourrait profiter de la prochaine génération de MacBook Pro 16 pour dévoiler un nouveau processeur M2 encore plus puissant, et il n’est pas impossible que celui-ci se retrouve ensuite sur le nouveau MacBook Air. On s’attend à ce que la puce soit très performante, mais surtout très bien optimisée au niveau de la consommation énergétique. Par conséquent, bien que le MacBook Air soit trop fin pour être équipé d’une grosse batterie, celui-ci devrait tout de même profiter d’une bonne autonomie.

Pour l’instant, il est trop tôt pour savoir quand Apple pourrait dévoiler le successeur du MacBook Air M1. Cependant, d’après Jon Prosser, il pourrait arriver dès la fin de l’année, mais il faudra encore attendre quelques semaines avant que cette information soit confirmée.

Nouveau MacBook Air bleu – Crédit : Front Page Tech / YouTube

Source : Front Page Tech