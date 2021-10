MacBook Air 2022 : puce M2, encoche, voici à quoi ressemblera le prochain ordinateur d’Apple

Alors qu’Apple vient d’annoncer ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec de nouvelles puces M1X, tous les yeux sont déjà tournés vers la prochaine génération de MacBook Air, qui devrait être propulsée par une puce M2.

Les nouveaux MacBook Air devront profiter en 2022 d’un nouveau design directement inspiré des MacBook Pro, et nous savons déjà à quoi il va ressembler grâce au leaker Jon Prosser.

Crédit : Jon Prosser

Déjà en mai dernier, Jon Prosser avait dévoilé que les nouveaux MacBook Air M2 allaient être aussi colorés que les récents iMac M1, puisqu’ils arriveront notamment en bleu, en rouge ou encore en vert. À l’époque, il n’avait pas eu d’informations concernant l’écran de l’ordinateur portable, mais on sait désormais à quoi s’attendre.

En effet, leaker @dylandkt a annoncé plusieurs nouvelles informations exclusives concernant les MacBook Air M2, notamment la présence du port de recharge magnétique MagSafe comme sur les Macbook Pro, ou encore une webcam 1080p qui sera placée dans une encoche. On note également la présence de deux ports Thunderbolt 4 qui pourront accueillir jusqu’à deux écrans externes, mais également d’une prise jack 3.5 mm.

Crédit : Jon Prosser

Le MacBook Air M2 se met aussi à l’encoche

Apple a introduit avec ses MacBook Pro 14 et 16 pouces une encoche pour loger la caméra frontale 1080p. Pourtant, malgré la présence de l’encoche, le fabricant n’avait pas équipé ses ordinateurs des capteurs nécessaires au Face ID, et il en sera de même sur le MacBook Air 2022. Côté clavier, celui-ci devrait être blanc et accueillerait des touches de fonction aussi grandes que les autres.

Comme on peut le voir sur les rendus de Jon Prosser, l’écran du MacBook Air M2 devrait adopter des bordures blanches plutôt que noires, ce qui ne devrait pas être au goût de tous les utilisateurs. L’écran devrait lui rester assez classique, pas de ProMotion 120 Hz au programme, celui-ci étant réservé aux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Cependant, les ordinateurs abordables d’Apple pourraient aussi se mettre au mini-LED.

MacBook Air 2022 – Crédit : Jon Prosser

Enfin, on peut évoquer la présence de la puce M2, qui ne sera vraisemblablement pas une amélioration significative par rapport à la génération précédente. En effet, la puce conservera toujours 8 cœurs CPU, et verra ses 7 ou 8 cœurs GPU passer à 9 ou 10 cœurs. Nous n’atteindrons donc pas les mêmes performances que la puce M1 Pro.

Source : FrontPageTech