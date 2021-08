Le MCU a dévoilé le vrai pouvoir de Black Panther

T’Challa peut voir le bon en chacun – Crédit : Marvel Studios

Le multivers déploie ses ailes dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Un multivers lancé par le final de Loki, série Disney+. On découvre la nouvelle menace pour le MCU, Kang le Conquérant, nouvel adversaire de Venom. Et pour poursuivre cette nouvelle étape, le service de streaming a lancé What If… ?, en plus d’autres programmes pour août 2021. L’occasion de découvrir une version alternative de T’Challa, alias Black Panther. L’occasion de découvrir le véritable pouvoir du super-héros : avoir une influence positive.

T’Challa est capable de sonder le bien en chacun

T’Challa a même détourné Thanos du mal – Crédit : Marvel Studios

La présence de Chadwick Boseman, décédé d’un cancer, a beaucoup ému les fans de Marvel. L’acteur a prêté sa voix à T’Challa dans What If.. ?, nouvelle série animée du MCU. Et on apprend dans le second épisode que dans l’un des multivers, Black Panther est devenu un Star-Lord légendaire. Un héros acclamé pour ses exploits héroïques, ayant poussé son père adoptif, Yondu, à abandonner ses crimes égoïstes. Ces derniers deviennent donc des Robins des bois, volent aux riches pour donner aux pauvres.

Et l’influence de Black Panther a été efficace. Surtout lorsque l’on sait que Thanos a suivi cette philosophie. T’Challa l’a dissuadé d’utiliser les Gemmes de l’Infini et révélé qu’il y a d’autres manières de réaffecter les ressources de l’univers. Changer l’état d’esprit du Titan fou est déjà un exploit en soi. Black Panther montre son véritable pouvoir : motiver, influencer positivement les autres. Ce qui va au-delà de ses capacités de super-héros.

L’influence de T’Challa se ressent dans ce second épisode. Sa capacité à dialoguer, favoriser la paix, mais aussi à combattre quand nécessaire. Comme le dit lui-même Black Panther (ou plutôt Star-Lord) : « Parfois, la bonne arme de votre arsenal est un solide argument ». Et si ça ne suffit pas, l’homme prend les armes, littéralement ! Notamment lors de son combat contre le Collectionneur.

On peut le dire, l’hommage à Chadwick Boseman est beau. Beaucoup de fans du MCU ont été heureux de retrouver l’acteur, une ultime fois, dans le rôle de T’Challa.

