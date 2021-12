Le monde gigantesque de S.T.A.L.K.E.R 2 occupera plus de la moitié de votre Xbox SSD

La suite très attendue de S.T.A.L.K.E.R, S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl, occupera 180 Go sur votre console Xbox rien qu’à sa sortie.

Selon la page de précommande S.T.A.L.K.E.R 2 Microsoft Store récemment mise à jour, le jeu occupera 180 Go au lancement, contre 150 Go indiqués précédemment par le développeur GSC Game World. Ainsi, les propriétaires d’une Xbox Series S verront la moitié du SSD de la machine se remplir par la simple présence de S.T.A.L.K.E.R. 2.

Affiche de STALKER 2 – Crédits : GSC Game World

Nous pouvons supposer que S.T.A.L.K.E.R 2 est en effet un jeu volumineux en raison de l’utilisation de l’Unreal Engine 5. Avoir à l’écran les visuels les plus beaux possibles dans un monde ouvert a bien entendu un prix. Dans tous les cas, il reste possible d’ajouter, par exemple, 512 Go de stockage en plus avec la nouvelle extension de Seagate.

Une occupation de la mémoire qui peut encore changer

Le titre de GSC Game World doit sortir dans encore près cinq mois. D’ici là, le poids peut changer, tout comme ce serait le cas suite à diverses mises à jour. Enfin, il serait logique de voir apparaître des extensions pour le jeu, qui viendraient elles aussi gonfler la taille des fichiers. Dans ce dernier cas, il faudra prévoir très certainement plusieurs dizaines de giga-octets supplémentaires.

S.T.A.L.K.E.R 2 : le trailer

« La zone d’exclusion de Tchernobyl est un environnement unique, dangereux et en constante évolution. Cela promet beaucoup – des artefacts d’une valeur incroyable peuvent être à vous si vous osez les pourchasser. Mais le prix que vous pouvez payer n’est pas moins que votre propre vie. […] L’un des plus grands mondes ouverts à ce jour, remplis de radiations, de mutants et d’anomalies, n’attend que vous pour être exploré ».

S.T.A.L.K.E.R 2 est disponible en précommande

Il aura fallu patienter 15 longues années avant d’avoir la possibilité de jouer à la suite de l’excellent S.T.A.L.K.E.R. Mais S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl sortira enfin l’année prochaine. Les cadeaux de précommande pour ceux qui sont prêts à l’acheter à l’avance incluent un contenu de feu de camp étendu, un skin d’arme exclusif, un skin d’armure exclusif et un badge multijoueur « early bird ».

Le jeu sortira le 28 avril 2022.

