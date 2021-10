Xbox Series X/S : la carte d’extension de stockage Seagate de 512 Go sortirait cette année

La nouvelle carte d’extension de stockage Seagate de 512 Go pour les Xbox Series X et S se précise. L’option moins chère pour augmenter l’espace de stockage disponible des consoles next-gen arriverait à temps pour les fêtes de fin d’année.

Il y a deux semaines, un référencement de Micromania suggérait que Seagate était en train de préparer une nouvelle carte d’extension de stockage de 512 Go pour les Xbox Series X et S. Elle permettrait aux joueurs d’augmenter l’espace de stockage de leur console next-gen pour pas trop cher. La Xbox Series X est équipée d’un SSD interne de 1 To tandis que la Xbox Series S en a un de 500 Go.

La carte Seagate de 1 To pour les Xbox Series X/S – Crédit : Microsoft

À l’heure actuelle, la seule option pour ajouter de l’espace de stockage à sa console est la carte Seagate de 1 To qui est vendue à 249,99 €. La nouvelle carte de 512 Go coûterait 154,99 €, soit une centaine d’euros de moins.

La nouvelle carte Seagate de 512 Go pour les Xbox Series X/S arriverait pour les fêtes de fin d’année

Une source a confirmé à nos confrères de Windows Central l’arrivée de cette carte d’extension de stockage 512 Go. Selon cette source, Seagate l’annoncerait dès la semaine prochaine. Du matériel promotionnel a déjà été aperçu chez des vendeurs aux États-Unis. Ainsi, la nouvelle carte Seagate pourrait bien arriver à temps pour les fêtes de fin d’année.

De plus, Seagate dévoilerait aussi un SSD externe pour les Xbox Series X et S qui servirait de stockage complémentaire. Vous ne pouvez pas lancer de jeux depuis un SSD externe, mais vous pouvez les stocker dessus. Il vous suffit ensuite de les transférer à très haute vitesse vers le SSD interne de la console quand vous voulez y jouer. Nous ne connaissons pas encore le prix de ce SSD externe prévu pour la console de Microsoft.

D’ailleurs, Microsoft aurait prévu des versions plus puissantes des Xbox Series X et S dès 2022. Les nouvelles consoles offriraient de meilleures performances en jeu et elles pourraient éventuellement proposer un espace de stockage plus important. Les SSD actuels de 1 To et 500 Go limitent effectivement le nombre de jeux qui peuvent être installés en même temps sur la console.

