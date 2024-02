« Le moral est au plus bas » : Tesla prépare une vague de licenciements sans précédent

Alors qu’Elon Musk est de plus en plus controversé, la situation se complique chez Tesla, qui est en train de se préparer à une grande vague de licenciements en demandant à ses managers d’identifier les membres essentiels de leurs équipes.

Des employés d’une Gigafactory © DR

Selon un article récent de Bloomberg, Tesla aurait demandé à tous ses managers d’identifier les membres essentiels de leurs équipes. Cette initiative, accompagnée de l’annulation d’évaluations de performances et d’une stagnation des salaires, suscite des craintes de licenciements chez le constructeur automobile américain.

Tesla envisage une vague de licenciements et demande à ses managers de trier leurs équipes

D’après des sources proches du dossier, les managers américains ont dû évaluer l’importance du rôle de leurs subordonnés de manière binaire. Cette démarche intervient après l’annulation des évaluations semestrielles de performances de certains employés. Tesla n’a communiqué qu’une simple ligne de questionnement pour chaque poste, alimentant les inquiétudes d’un plan de restructuration imminent.

Ces craintes ne sont pas infondées, Tesla ayant déjà procédé à des licenciements par le passé. L’entreprise justifie généralement ces mesures par des inefficacités dans le recrutement liées à sa forte croissance des effectifs. Or, cette croissance a considérablement ralenti : 29 000 nouveaux postes en 2022, contre seulement 12 000 en 2023.

À lire : La Tesla Model Y cède sa place à la tête des ventes de voitures électriques en janvier

Des employés Tesla © DR

Parallèlement, le moral des employés semble au plus bas. Fin 2023, Tesla a annoncé à ses salariés non-ouvriers qu’ils ne recevraient pas leur traditionnelle compensation en actions suite à leurs évaluations annuelles. De plus, une augmentation salariale jugée insuffisante a provoqué le mécontentement des travailleurs, poussant l’entreprise à envisager une révision de la politique de rémunération, finalement reportée.

Ces manoeuvres s’inscrivent dans une stratégie globale de réduction des coûts, destinée à soutenir les baisses de prix des véhicules électriques, jugées nécessaires pour maintenir la demande.

Un climat d’incertitude s’installe chez Tesla

« Le moral chez Tesla est l’une de mes plus grandes préoccupations », déclare Fred Lambert, fondateur du média spécialisé Electrek. « Avec une politique de rémunération plus restrictive, un cours de l’action en baisse impactant les options d’achat d’actions, et un Elon Musk de plus en plus controversé, la situation se complique » poursuit-il, Une vague de licenciements ne ferait qu’aggraver le sentiment d’insécurité de l’emploi ».

Ce climat d’incertitude et de potentiels licenciements pourrait ternir l’image de Tesla auprès des talents qu’elle cherche à attirer, tout en fragilisant le moral des équipes déjà en place. Reste à savoir si l’entreprise parviendra à naviguer dans cette tempête sans trop perdre les plumes, ou si des restructurations drastiques s’annoncent réellement à l’horizon.