Pourquoi Tesla pourrait encore casser les prix de ses voitures électriques ?

Tesla Model Y ©Tesla

Les voitures électriques (VE) rencontrent un certain succès depuis leur démocratisation. En France, les ventes ne font qu’augmenter, et Tesla est en tête de course. Les véhicules conçus par la firme d’Elon Musk séduisent de plus en plus de conducteurs, et pour cause, le constructeur baisse régulièrement ses prix.

Ainsi, Tesla avait déjà réduit les tarifs de l’ensemble de ses véhicules. Une baisse qui pouvait tout de même atteindre 5000 dollars pour certaines voitures. Il semblerait que ce soit loin d’être terminé, et les coûts des VE pourraient encore diminuer.

C’est ce que pourrait sous-entendre le nouveau bilan financier de l’entreprise. En effet, celui-ci indique que les coûts de production des Tesla ont diminué par rapport à l’année dernière. En somme, la fabrication d’un véhicule serait moins chère qu’avant, passant de 39 500 dollars à la fin de l’année 2022 à environ 36 000 à la même période un an plus tard.

©Tesla

Fabriquer une Tesla devient moins cher

Cette réduction drastique des coûts peut signifier une baisse du prix des VE à l’avenir. Après tout, bien que Tesla souhaite faire payer certaines options de ses véhicules, il souhaite également les rendre plus abordables. En témoigne le projet Redwood, la fameuse Tesla à 25 000 dollars prévue pour 2025.

De plus, Tesla fait face à une concurrence rude. En effet, l’ensemble des constructeurs de VE ont opéré le même genre de baisse que la firme texane. C’est le cas notamment de l’entreprise chinoise Wyd ou encore de Citroën avec la nouvelle ë-C3.

Cette guerre des prix pourrait avoir des conséquences terribles pour le PDG de Stellantis. Cependant, elle devrait également forcer Tesla à s’aligner sur la concurrence en vendant des voitures électriques à moindre coût.

Quelle stratégie pourrait adopter Tesla ?

Évidemment, cette baisse des prix, si elle est envisageable, n’est pas assurée. Il est possible que Tesla ne pratique aucune coupe dans ses tarifs. L’entreprise pourrait plutôt profiter d’une marge plus importante sur la vente de ses véhicules.

Tesla Model 3 ©Tesla

Quoi qu’il en soit, pour l’instant, les VE semblent toujours trop chers. C’est ce que suggère une étude de 2023 faite par S&P Global Mobility. Celle-ci démontre que près de 50% des sondés estiment que les voitures électriques ne sont pas assez abordables.

Finalement, entre l’état du marché actuel et l’opinion des conducteurs, il est possible que Tesla réagisse bientôt. En revanche, il va falloir attendre pour savoir si cette réaction prendra la forme d’une baisse des prix généralisée ou de la commercialisation d’un VE abordable.