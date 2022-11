Le pack Samsung Galaxy S22 + enceinte JBL Flip 5 passe à 599 €

Chez Darty et la Fnac, le pack contenant le smartphone Samsung Galaxy S22 ainsi qu’une enceinte connectée est à 599 €.

Que ce soit chez Darty ou à la Fnac, c’est le moment de passer votre commande pour acheter ce pack. A l’intérieur vous y trouverez un Samsung Galaxy S22 ainsi qu’une enceinte JBL Flip 5. L’ensemble passe à 599 € au lieu de 959 €.

Pack Samsung Galaxy S22 > 599 € chez Darty

Pack Samsung Galaxy S22 > 599 € à la Fnac

L’ensemble smartphone Samsung Galaxy S22 + enceinte JBL est à petit prix

C’est une très belle offre qui est proposée par les deux sites concurrents. Que vous soyez un client de la Fnac ou de Darty, le pack contenant un smartphone Samsung Galaxy S22 ainsi qu’une enceinte connectée JBL est à 599 € au lieu de 959 €. Si cet ensemble vous intéresse, voici plus de détails sur les caractéristiques techniques.

Le smartphone Samsung Galaxy S22 possède un écran Infinity-O Dynamic AMOLED de 6,1 pouces avec une définition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels avec une compatibilité 5G. A l’intérieur se trouve un processeur Exynos 2200 Octo-Core avec une mémoire vive de 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Sa batterie de 3700 mAh n’est certes pas un point fort mais la recharge rapide viendra pallier à ce problème.

L’enceinte connectée vous permettra d’écouter vos musique préférée lors de vos soirées entre amis ou en famille avec une très belle autonomie de 12 heures. Protégée par son revêtement IPX7, l’enceinte Flip 5 ne craindra pas l’eau (jusqu’à 1 mètre de profondeur), ni la poussière.

Toutefois, si ce smartphone ne correspond pas à vos attentes, prenez le temps de consulter notre guide des meilleures smartphones.