Le Pingouin : le spin-off de The Batman dévoile une bande-annonce, retour à Gotham City

Le Pingouin s’offre une première bande-annonce. Le spin-off de The Batman nous fait revenir à Gotham City où Colin Farrell reprend son rôle dans cette mini-série prévue pour l’automne 2024 et composée de 8 épisodes.

Le Pingouin, spin-off de The Batman, dévoile une première bande-annonce

C’est une mini-série composée de 8 épisodes

Ce spin-off sortira en automne 2024 sur Max, pas de date en France puisque la plateforme n’est pas encore disponible

The Batman 2 prend du retard mais rassurez-vous, Le Pingouin va vous faire patienter. Le spin-off sous forme de série a aussi été retardé et après des mois d’attente, une première bande-annonce se dévoile. Matt Reeves supervise cette production et visuellement, on se rapproche du long-métrage sur Bruce Wayne durant ses jeunes années.

Retour à Gotham City avec Oswald “Oz” Cobblepot

Comme l’annonce la fin de la bande-annonce, Le Pingouin arrive cet automne 2024. La série suit le personnage incarné par Colin Farrell dans son empire du crime bâti à Gotham City. Les premières impressions, c’est que ce spin-off ne sonne pas fauché. Au contraire, la photographie ressemble sensiblement à celle du long-métrage. Matt Reeves occupe le poste de producteur, tout comme Colin Farrell qui est très impliqué dans le projet. Après tout, il lui faut plusieurs heures de maquillage pour se grimer en Oswald “Oz” Cobblepot. Un mafieux qui n’est pas sans rappeler le fameux Parrain.

D’une courte durée de 1:36, cette bande-annonce prouve que DC Comics a toujours une place dans les plans futures de la Warner malgré l’échec du DCEU de Zack Snyder. La série va permettre d’étoffer l’univers mis en place par Matt Reeves qui prend son temps et surtout, heureusement, n’a aucun rapport avec le multivers.

The Batman et Le Pingouin existent dans leur propre univers

The Batman vit indépendamment et n’ajoute pas d’éléments fantastiques. Il s’agit d’un film qui rappelle plus le film noir comme Joker renvoie notamment à Martin Scorsese tout en existant dans son propre univers. Pour rappel, la suite du long-métrage sur Arthur Fleck arrive prochainement et des infos sont distillées ici et là.

Les spectateurs qui n’apprécient pas de devoir suivre plusieurs films et plusieurs séries à un rythme soutenu aiment ces deux franchises qui prennent leur temps. On se trouve plus sur du cinéma adulte que les productions super-héroïques qui vise un jeune public. Le Pingouin est une mini-série composée de 8 épisodes.